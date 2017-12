Premiati i Pedibus delle scuole della città

Premiati dall’amministrazione comunale i Pedibus delle scuole di Tradate, Abbiate e Ceppine. La piccola cerimonia, che ha coinvolto decine di bambini, insieme alle decine di accompagnatori, si è svolta nei giorni scorsi. A consegnare il riconoscimento ai volontari e ai piccoli studenti sono stati gli agenti della Polizia locale, con grande soddisfazione da parte degli esponenti delle scuole primarie.

I numeri di Abbiate. Sono 3 in totale le linee di Pedibus attive ad Abbiate Guazozne e che portano alla scuola primaria Dante, presente in via Galli. La linea “Blu” che parte da via Fermi, vede il coinvolgimento di 25 bambini e 6 accompagnatori ed è lunga 950 metri. La linea “Gialla” è lunga 400 metri, coinvolge 4 bambini e 6 accompagnatori, mentre la linea “Rossa” che è lunga 650 metri, attraversa piazza Cenenari, coinvolge 11 bambini e 2 accompagnatori.