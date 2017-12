Presepe di Laveno, ecco quando si “immergerà” Gesù Bambino

Torna come ogni anno l’atteso momento della posa di Gesù Bambino nel presepe sommerso di Laveno Mombello. L’appuntamento è come sempre per il 24 dicembre dove già dal pomeriggio gli Amici del Presepe Sommerso accoglieranno tutti distribuendo vin brulè e cioccolata calda.

Alle 21.30 inizierà la messa di Natale e un’ora dopo ci sarà la posa di Gesù Bambino nel lago. Al temine della Santa Messa, infatti, il Bambin Gesù viene accompagnato in processione, partendo dalla chiesa parrocchiale fino al luogo della posa, dove verrà “consegnato” ai sommozzatori che con una suggestiva fiaccolata a filo d’acqua, dopo aver ricevuto la benedizione del Parroco, lo immergeranno, adagiandolo nella sua culla a forma di conchiglia.

Al termine della cerimonia della posa spazio alla musica con il gruppo Folkloristico “Sém Chi Inscì” di Laveno Mombello e con il loro repertorio di canzoni popolari e natalizie. Nel corso di questo evento sarà possibile acquistare la tradizionale brocchetta celebrativa della 38ª edizione del Presepe Sommerso di Laveno Mombello.