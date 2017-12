Il presepe vivente del Gruppo Amicizia conquista i gorlesi

La magia del Natale è arrivata a Gorla Minore. Ieri sera, infatti, grazie al presepe vivente inscenato dai ragazzi del Gruppo Amicizia, i gorlesi hanno potuto addentrarsi nell’atmosfera natalizia. Faceva freddo, ciò nonostante una chiesa gremita attendeva alle 21 l’inizio dello spettacolo: è bastato poco affinché i ragazzi riscaldassero i cuori con la loro interpretazione.

“Quando arriva il Natale in cielo fervono i preparativi” ha esordito la voce fuori campo e mentre il primo gruppo di angioletti si dava da fare inscenando delle vere e proprie pulizie intorno all’altare, un misto di tenerezza e divertimento faceva breccia in tutti i presenti. Lo spettacolo è poi continuato con la rappresentazione della Natività e una riflessione sul significato del Natale.

Bravi gli attori a coinvolgere il pubblico, attento ed emozionato per quanto avveniva sull’altare. Soddisfatta la regista, Michela Cromi, che al termine dello spettacolo è stata circondata dai ragazzi, riconoscenti ed entusiasti per il lavoro svolto insieme: “Sono ormai diversi anni che collaboro con il Gruppo Amicizia a questa rappresentazione.

I primi anni lo spettacolo si svolgeva nel cortile della Cooperativa, ultimamente invece la scelta di spostarci in chiesa si è rivelata vincente, sia per il freddo, che per l’atmosfera che si crea”. Le prove sono durate circa un mese: “Ho scritto una prima traccia dello spettacolo ad inizio novembre, ma il momento più importante è sempre l’incontro con il gruppo – ci racconta la regista gorlese – La prima volta in cui leggiamo la traccia è sempre speciale, perché viene arricchita dalle idee dei ragazzi e dagli input degli educatori”.

Riconoscente Anna Castoldi, referente del gruppo: “Sono tanti anni che Michela dà un forte contributo all’attività della cooperativa e rappresenta sicuramente un punto di riferimento per tutti noi. Il presepe vivente è un’attività molto sentita dai ragazzi, così come la produzione di tutta l’oggettistica per il punto vendita che abbiamo aperto da fine novembre”.

Il Gruppo Amicizia sta inoltre per festeggiare una ricorrenza importante: “A gennaio arriveremo a 30anni di attività e possiamo dire che di strada sicuramente ne abbiamo fatta tanta – commenta soddisfatta la referente – e i due servizi principali che offriamo adesso, il CSE e lo SFA (Servizio di Formazione alle Autonomie) sono sempre meglio organizzati. Grazie allo SFA, ad esempio, i nostri ragazzi possono valorizzare le loro competenze ed essere chiamati per veri e propri tirocini lavorativi: l’attività è talmente apprezzata che arrivano anche più richieste rispetto a quelle che possiamo esaudire”.

E’ dal 1988 che il Gruppo Amicizia è attivo sul territorio e coinvolge ormai una trentina di persone, oltre ai sei educatori: dopo serate come questa, vien voglia di riflettere su quanto la Cooperativa sociale, nata per fornire aiuto a chi ha bisogno, si sia trasformata in un ente capace di arricchire la Comunità in cui è inserita. Perché se qualcuno fino a ieri stentava a sentire l’emozione per questo Natale, dopo questa serata avrà sicuramente cambiato il proprio stato d’animo. Merito del gruppo, che anche questa volta è riuscito a conquistare i gorlesi e a regalare momenti speciali.