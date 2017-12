Preso al confine svizzero l’ultimo componente della banda che spacciava in stazione

Anche l’ultimo componente della gang di spacciatori della stazione di Gallarate è finito in manette. Martedì 26 dicembre, la Polizia di Stato ha rintracciato ed arrestato, al confine italo svizzero del valico di Domodossola, l’ultimo componente del gruppo inito in manette lo scorso 21 dicembre dagli uomini del Commissariato di Gallarate nell’ambito dell’operazione “African Shop”, che aveva già portato in carcere 5 uomini di origine africana accusati della gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione.

A.J. ventunenne nigeriano era riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell’intervento della Polizia, ma le indagini hanno consentito di individuarlo in zona di confine, presumibilmente nel tentativo di lasciare il territorio nazionale.

Con questo ultimo arresto tutti gli indagati, colpiti dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dal Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio Francesca Gentilini, ed emessa dal GIP presso il Tribunale, Nicoletta Guerrero, si trovano in carcere, 5 presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e l’ultimo presso la Casa Circondariale di Verbania.