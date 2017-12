Primi fiocchi di neve: è arrivato l’inverno meteorologico

La neve è arrivata. Lo avevano annunciato le previsioni meteorologiche degli ultimi giorni e nel Nord della provincia di Varese i primi fiocchi sono caduti dalla tarda mattinata di venerdì 1 dicembre. Marchirolo, Dumenza, Viggiù, Arcisate, nel Luinese le prime strade imbiancate. Inizia oggi l’inverno meteorologico.

Galleria fotografica Neve a Dumenza, primo dicembre 2018 4 di 11

Il vortice depressionario è sceso dalla mattina dalla Francia al Mar Tirreno e si è spinto su Lombardia, Emilia e Piemonte con nuvole e freddi venti orientali. La neve a basse quote scenderà ancora in serata e nella mattinata di sabato. La Regione ha diramato un’allerta meteo anche per vento forte in alcune zone della Lombardia.

Nella notte le previsioni del tempo del Centro Geofisico Prealpino annunciano deboli nevicate che cadranno probabilmente fino in pianura: al mattino sarà ancora molto nuvoloso ma senza precipitazioni, che proseguiranno solo su bassa padana e Piemonte. Nel pomeriggio schiarite a partire da Alpi e Prealpi. Freddo invernale.

Domenica il cielo sarà sereno con qualche velatura di nubi medio alte. Clima asciutto e invernale con estese gelate notturne. Rischio di formazione di ghiaccio. Lunedì 4 e martedì 5 dicembre sarà soleggiato o poco nuvoloso, ventilato da Nord su Alpi e Prealpi. Gelo notturno. Rialzo delle temperature in montagna. Massime al piano tra 5-7°C.