Primo incontro su comunicazione e Green School

La comunicazione è un’attività fondamentale per quei contesti che, come le Green Schools, è impegnato a realizzare delle buone pratiche di sostenibilità ambientale.

Come visto dalle varie esperienze degli scorsi anni, l’azione delle Green Schools diventa molto più efficace e concreta se tutta la popolazione scolastica partecipa e se sono coinvolti anche soggetti esterni alla scuola come le famiglie, il Comune, le associazioni, gli enti e le imprese del territorio.



Ma come comunica una Green School? Che linguaggio utilizza? Quali sono gli strumenti per sensibilizzare e coinvolgere le persone nel progetto? E per promuovere il marchio Green School, come fare?

Il primo incontro del percorso formativo Green School, previsto per Martedì 12 Dicembre, dalle 15.00 alle 17.00, presso la Sala Convegni di Villa Recalcati (P.zza Libertà, 1 – Varese), intende approfondire proprio questi aspetti con i seguenti interventi:

– Paolo Landini – Provincia di Varese / Paola Sacchiero – CAST: introduzione

– Andrea Bellati – Fondazione ENI Enrico Mattei: la comuncazione ambientale

– Marco Giovannelli – Direttore di Varese News: gli strumenti di comunicazione per le scuole.

Ogni incontro, al quale possono partecipare anche personale non docente, genitori, educatori, tecnici ed amministratori comunali, ha l’obiettivo di dare un supporto alle attività di Green school, fornendo consigli e informazioni su buone pratiche, dati, strumenti e metodi di lavoro, opportunità, ecc.. per ciascuno degli argomenti approfonditi.

Inoltre, nell’ottica di accrescere la collaborazione, è anche un’opportunità per conoscere quali sono le altre realtà scolastiche della provincia di Vareseimpegnate nel percorso Green School.

Qui il programma completo degli incontri previsti fino ad aprile 2018 .