Pro Patria in cerca di rivincita contro il Ciliverghe

Sarà l’ultimo impegno ufficiale del 2017 allo “Speroni” per la Pro Patria, che domenica 10 dicembre ospiterà il Ciliverghe Mazzano. Motivazione doppia per i tigrotti, che da una parte cercheranno di tornare al successo dopo il pareggio di Levico, dall’altra vorranno vendicarsi della gara playoff della scorsa primavera.

Assenza pesante per mister Ivan Javorcic, che dovrà fare a meno del “cervello” del centrocampo Giacomo Pettarin, squalificato per somma di ammonizioni. Il suo posto a centrocampo dovrebbe essere preso da Jacopo Mozzanica, ex della sfida e desideroso di ritagliarsi maggior spazio. In difesa rientrerà Giovanni Zaro dopo il turno di stop. Ancora da definire quale potrebbe essere l’assetto dalla mediana in su, con tante soluzioni in faretra per il tecnico croato.

Il Ciliverghe è squadra molto diversa dalla passata stagione. Dopo il successo nei playoff, i bresciani hanno visto partire tanti componenti di quella bella squadra, compreso l’allenatore. Ora sulla panchina gialloblu siede Filippo Carobbio, in sella dal 28 novembre, dopo l’esonero di Elia Pavesi. Nelle due gare disputate, una vittoria 2-1 sulla Grumellese e una sconfitta con identico risultato a Crema in Coppa Italia di Serie D. Non ci saranno i due ex di parte Ciliverghe: Paolo Vignali è squalificato, infortunio invece per Mattia Mauri.

La diretta della gara è già attiva su VareseNews (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatriaciliverghe via Instagram e Twitter.