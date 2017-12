Pro Patria a Darfo Boario per il big match

In pochi a inizio stagione avrebbero pronosticato, alla fine del girone di andata, una sfida tra prima e seconda con protagoniste Pro Patria e Darfo Boario. Eppure la realtà è questa e domenica 17 dicembre (ore 14.30) le due squadre si troveranno di fronte per giocarsi il titolo di campione d’inverno allo stadio “Comunale” della frazione Montecchio.

Sono tante le carte da giocare nel mazzo di mister Ivan Javorcic. Con il recupero di Donato Disabato – che difficilmente partirà titolare –, il tecnico croato ha tutta la rosa a disposizione, con l’unica eccezione di Alessio Marcone, ancora infortunato.

In difesa non dovrebbe variare la linea a tre con Ivo Molnar, Giovanni Zaro e Dario Scuderi. Sulle fasce dovrebbero agire Niccolò Cottarelli a destra e Leonardo Galli a sinistra, mentre in mediana si registra il rientro dopo la squalifica di Giacomo Pettarin; al suo fianco Francesco Gazo, tenuto a riposo contro il Ciliveghe. Per il resto è tutto nelle mani – e nella testa – di mister Javorcic. In attacco capitan Mario Santana dovrebbe far coppia con il ritrovato Giuseppe Le Noci, con Elia Bortoluz e Nicolò Gucci pronti dalla panchina, mentre a fare da collettore tra centrocampo e reparto avanzato sarà ballottaggio tra Alex Pedone e Riccardo Colombo.

Solido e compatto, ma anche capace di fare male. Sono queste le caratteristiche che hanno portato il Darfo Boario a essere la sorpresa più grande di questo Girone B di Serie D. I neroverdi hanno raccolto la bellezza di 37 punti segnando 26 reti – una in meno della Pro Patria – e subendone appena 11 – una in più dei tigrotti: numeri da grande squadra per la formazione di mister Ivan Del Prato. Un 4-3-3 capace di essere estremamente corto e chiuso in difesa, ma che in attacco sa sfruttare il lavoro sporco degli attaccanti per andare in rete con gli inserimenti dei centrocampisti. Non a caso i capocannonieri della formazione camuna sono due centrocampisti: Zanardini e Vaglio, entrambi a quota 5, seguiti a 4 da Panatti, playmaker della squadra.

La diretta di VareseNews è già iniziata (guarda qui). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #darfopropatria e #direttavn via Instagram e Twitter.