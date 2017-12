Pro Patria e Darfo Boario non si fanno male

Sono arrivati addirittura in 300 da Busto a Darfo Boario, in una gelida giornata invernale, per spingere la Pro Patria nell’impresa di vincere contro i neroverdi e chiudere da primi il girone di andata. L’impresa è riuscita solo a metà per gli uomini di Javorcic che strappano un pareggio a reti inviolate e il mantenimento del primato nel girone B.

L’allenatori biancoblù si affida a Santana e Le Noci in attacco, con Disabato pronto a rientrare dalla panchina ma ai biancoblù non basta vere il reparto d’attacco a completa disposizione per bucare la solidità difensiva del Darfo Boario, una vera sorpresa in questo girone.

PRIMO TEMPO – La prima occasione è proprio per i camuni e la Pro Patria deve ringraziare il suo portiere Mangano al 12′ per la parata sul tap in ravvicinato di Galelli, sulla ribattuta Nibali spara alto. La Pro Patria prende campo e prova a rendersi pericolosa in area neroverde al 19′ con un tacco di Santana verso Scuderi che viene steso: l’arbitro prima indica il dischetto poi guarda il collaboratore con la bandierina alzata e torna sui suoi passi decretando la punizione per il Darfo Boario. I tigrotti ci provano ancora con Colombo al 25′ che, però, viene anticipato dal portiere Petrisor in uscita. Poco dopo Galli prova a sorprendere l’estremo camuno ma il suo tiro all’angolino viene parato.

SECONDO TEMPO – Non succede niente per 15 minuti ma è la Pro Patria a tenere in mano il pallino del gioco e ci prova prima con Colombo in acrobazia e poi con Santana di testa ma la mira è da dimenticare. Al 26′ Petrisor respinge un tiro ma, secondo Santana e compagni la sfera aveva già superato la linea di porta; inutili le proteste anche verso il guardalinee. Girandola di sostituzioni con Javorcic che fa uscire Santana, Le Noci e Gazo e Galli per Bortoluz, Disabato, Gucci e Pedone ma il risultato non cambia e il Darfo Boario si dimostra squadra coriacea che si batterà fino all’ultimo.

La Pro Patria rimane in vetta con un punto di vantaggio sulla squadra bresciana mentre il Pontisola si ritrova terzo a 4 punti dalla prima e con una partita in meno in quanto la sfida col Trento è stata rinviata per campo ghiacciato. Il campionato di serie D si ferma per la sosta natalizia e la Pro Patria tornerà in campo per la sfida con il Lecco, fuori casa, il 7 gennaio.

TABELLINO

Darfo Boario Pro Patria 0-0

DARFO BOARIO: Petrisor, Filippi N., Savoini, Panatti, Lucenti, Bakayoko, Zanardini, Muchetti, Spampatti, Galelli, Nibali. A disposizione: Edfi, Lebran, Bruno, Fratus, Forlani, Petenzi, Vaglio, Filippi L., Lauricella. Allenatore: Del Prato

PRO PATRIA: Mangano, Cottarelli, Scuderi, Pettarin, Zaro, Molnar, Gazo, Colombo, Le Noci, Galli, Santana. A disposizione: Guadagnin, Chiarion, Mozzanica, Disabato, Arrigoni, Ugo, Pedone, Gucci, Bortoluz. Allenatore: Javorcic

ARBITRO: Kumara di Verona (Lazzaroni, Lamannis)