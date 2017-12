“Prof”, campionesse, giovani, amatori: il ricco 2018 del ciclismo varesino

A dieci anni dal secondo, splendido, mondiale varesino, impreziosito dalle medaglie d’oro di Malori (crono U23) e soprattutto Ballan (professionisti in linea), il mondo del pedale della nostra provincia si appresta a vivere un’altra stagione molto ricca sul piano delle gare di alto livello.

La Tre Valli Varesine – edizione numero 98 – resta l’appuntamento clou dal punto di vista sportivo, e lo sarà ancora di più se troverà il modo di riproporre un parco partenti illustre come quello del 2017. Ma il grande impegno della “Binda” e delle altre società organizzatrici (in particolare la “Cycling Sport Promotion” e la “Carnaghese”) permetteranno di avere un calendario fitto, importante e distribuito sull’arco dei mesi. Ecco quindi gli appuntamenti principali, ai quali è interessata anche la Varese Sport Commission.

Trofeo Alfredo Binda – UCI Women’s World Tour

Cittiglio – 18 marzo – Cycling Sport Promotion

La massima prova femminile del panorama italiano, una delle due prove tricolori del WWT, prosegue una tradizione iniziata a Cittiglio nel 1974. Il “Binda” nel corso degli anni è stato vinto dalle migliori atlete del circuito ed è considerato una sorta di “mondiale di primavera”.

Il programma prevede al mattino la gara giovanile (Trofeo Da Moreno) e nel pomeriggio quella Elite con partenza da Taino e arrivo a Cittiglio.

Edizione 2017

Trofeo Binda… iridato

23° Gran Premio dell’Arno

Solbiate Arno – 10 giugno – S.C. Carnaghese

Gara internazionale Juniores, il GP dell’Arno mette ogni anno a confronto i migliori talenti italiani della categoria con alcune rappresentative straniere. Spesso chi vince fa strada anche nelle classi superiori.

Edizione 2017

Campionato italiano Under 23 maschile

Taino – 23 giugno – Cycling Sport Promotion

La società del patron Mario Minervino ha ottenuto dalla Federazione l’organizzazione del massimo campionato tricolore giovanile. La gara sarà intitolata “Trofeo Almar – Coppa dei Laghi” e di fatto rimpiazza la prova della Coppa delle Nazioni.

Si gareggia con partenza e arrivo a Taino e salita principale sul cosiddetto Tainenberg.

UCI Gran Fondo World Championships

Varese – 30 agosto/2 settembre – S. C. Binda

È un vero Mondiale riconosciuto dall’Uci, la federazione internazionale, dedicato ai corridori non professionisti che si cimentano sulle lunghe distanze.

Il programma prevede tre gare: cronometro individuale (giovedì 30 agosto), staffetta a squadre (venerdì 31) e gara in linea (domenica 2 settembre).

47° G.P. Industria e Commercio Carnaghese

Carnago – 1 settembre – S.C. Carnaghese

La gara principale del “Circuito del Seprio” in passato fu anche appannaggio dei professionisti. Da alcune stagioni è tornata ad essere aperta alle categorie Elite e Under 23 (di fatto i vecchi “dilettanti”) ed è di rilevanza nazionale. Nel 2017 è stata sospesa a causa della presenza di gasolio sull’asfalto perso da un mezzo esterno alla corsa. Anche per questo la Carnaghese vuole organizzare un’edizione “del riscatto”.

3a Gran Fondo Tre Valli Varesine

Varese – 6/7 ottobre – S. C. Binda

Gara per amatori sulla lunga distanza che fa da traino alla Tre Valli “pro” e che ha un grande impatto dal punto di vista turistico.

Il programma prevede la cronometro individuale (sabato 6 ottobre) e la prova in linea (domenica 7) quest’ultima su due diversi percorsi, medio fondo e gran fondo.

Edizione 2017

98a Tre Valli Varesine

Varese – 9 ottobre – S. C. Binda

La classicissima della “Binda” si è parzialmente staccata dalle altre gare del Trittico Lombardo (ma vale come prova di chiusura) e si è legata alle competizioni che precedono il “Lombardia”.

La Tre Valli è aperta alla categoria professionisti ed è classificata 1.HC, appena un gradino al di sotto del World Tour. Il percorso sarà definito nei prossimi mesi.

Edizione 2017

19a Pedala con i Campioni

Brinzio – 8 dicembre

Non è una gara ma la inseriamo nel calendario per la sua particolarità e perché è la tradizionale chiusura della stagione. La Pedala con i Campioni porta circa 1.500 appassionati sulle strade per un’ultima sgambata in compagnia di tanti professionisti, ex professionisti e volti noti dello sport e della società. Ricavato sempre in beneficenza.

Edizione 2017