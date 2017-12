I Promessi Sposi in tutte le lingue in un’inedita versione rap 

Si concluderà domani, sabato 16 dicembre, la quarta edizione della Maratona Manzoni con un nuovo appuntamento poliglotta che sarà aperto a tutti e trasformerà I Promessi Sposi in un innovativo canto di Natale. Si tratta di Maratona Manzoni International, spin-off del festival che dal 2014 coinvolge i cittadini nella lettura ad alta voce del capolavoro manzoniano e lo porta nei luoghi significativi per lo sviluppo urbano. L’appuntamento è dalle 11 alle 13.00 al liceo A.Manzoni, in via Orazio 3, e dalle 17 alle 20 alla Civica Scuola A.Spinelli, in via Carchidio 2.

Maratona Manzoni, che quest’anno si è svolta domenica 8 ottobre, è una manifestazione di cittadinanza che crede nell’educazione e nel rapporto di ciascuno con la parola: per questo è nata la sua versione internazionale, ideata in collaborazione con la Civica scuola interpreti e traduttori Altiero Spinelli, con gli alunni del Liceo classico Manzoni, con la cooperativa sociale La Cordata e con il fondamentale contributo di Fondazione Casa Manzoni Centro Nazionale di Studi Manzoniani che ha fornito parte delle traduzioni.

Le voci dei ragazzi fra i 14 e i 22 anni, studenti di lingue milanesi e loro coetanei provenienti dal resto del mondo, daranno vita ad un canto di Natale internazionale che risuonerà dalla mattina alla sera di domani. Secondo la natura itinerante di Maratona Manzoni, gli oltre cento lettori tra cui figurano ragazzi, docenti, un console e l’assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo, saranno distribuiti nel tempo e nello spazio fra le aule, i corridoi e gli atrii dei due imponenti edifici in cui hanno sede il Liceo Manzoni e la Civica Spinelli.

Le avventure di Renzo e Lucia parleranno una ventina di lingue e ascoltandole il pubblico potrà fare il giro del mondo: partendo Milano, viaggeranno per l’Occidente, attraverseranno la Russia fino in Medio Oriente e in Cina e toccheranno poi il continente africano.

Il progetto è dedicato in modo particolare alla nuova generazione cittadina e non può che svilupparsi sulla base del potenziale dei ragazzi e dei diversi linguaggi del loro quotidiano. Sono tre i percorsi avviati nei mesi precedenti all’evento, in lezioni laboratoriali con i diversi professionisti dello staff: la registrazione di un rap multilingue con i minori stranieri non accompagnati delle Case Saltatempo della cooperativa sociale La Cordata (https://youtu.be/RCBOAb0NqKA), che aggiorna ai tempi nostri e alla loro incredibile esperienza migrante l’arrivo del giovane forestiero Renzo a Milano; la realizzazione dello spot video e di nuovi Minimal Incipit (l’arte minimalista applicata agli incipit letterari, da sempre grafica iconica del festival) con la III° D del Liceo Manzoni all’interno del percorso di alternanza scuola/lavoro; e infine la mediapartnership con il webmagazine della Civica L’Altiero. Il giorno dell’evento la lettura pomeridiana inizierà con la lingua dei segni.

Come già avvenuto, l’associazione Treccani Cultura parteciperà a Maratona Manzoni recuperando e valorizzando alcune parole usate nei Promessi Sposi, attraverso l’installazione di totem sui quali saranno visibili i lemmi manzoniani tratti dal Vocabolario Treccani on-line che metteranno in evidenza il fondamentale contributo apportato dal Manzoni alla costruzione di una lingua nazionale.

Maratona Manzoni si svolge in collaborazione con il Comune di Milano e il Sistema Bibliotecario di Milano; questo spin-off di dicembre è realizzato con l’associazione ExVoto e grazie al sostegno del Municipio 1.

Per ulteriori informazioni: maratonamanzoni@gmail.com.