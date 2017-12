Pronta la nuova pista di atletica. Ancora lavori in corso in tribuna

Pronta la pista atletica ancora qualche mese di attesa per la tribuna: stamattina l’Amministrazione comunale con il sindaco Alessandro Fagioli e gli assessori Gianpietro Guaglianone e Dario Lonardoni hanno effettuato un sopralluogo al Colombo Gianetti per “consegnare” la nuova pista all’atletica, dall’Osa al Gap e al Running Saronno, che potranno almeno iniziare ad utilizzarla per gli allenamenti.

La pista è infatti ultimata tanto che Alessandro Rossini presidente Gap ha anche effettuato alcuni giri di pista: “E’ sicuramente morbida e ammortizzata – ha spiegato con entusiasmo – davvero nettamente migliore della vecchia e davvero preziosa per evitare il rischio di infortuni”.

Con la nuova pista che per volontà del sindaco unisce “performance ma anche durata” sono state rifatte anche le zone dedicate al salto in alto, in lungo e triplo: “Il materiale è leggermente diverso – spiega l’assessore allo Sport Guaglianone – ed abbiamo deciso di colorarli di blu richiamando i colori della città e delle società”. Tutto pronto quindi? Purtroppo no. Ieri mattina, infatti erano ancora in corso i lavori sulla tribuna: “I lavori sono ancora in corso – ha rimarcato il primo cittadino – sono state fatte le recinzioni ma manca ancora la sistemazione dei seggiolini e anche la tinteggiatura. La parte burocratica sarà ultimata a breve ma poi ci sarà tutto l’aspetto gestionale delle convenzioni prima dell’ingresso delle società”. Ma non solo recentemente il Comune ha stanziato anche 175 mila euro per la riqualificazione degli spogliatoi. Insomma grandi novità ed investimenti ma per il momento i saronnesi dovranno aspettare prima di vedere l’Fbc Saronno, che al momento gioca a Cesate, calcare sull’erba del Colombo Gianetti.