Pronte le letterine? Si accende il Natale

Meteo – Come sarà il tempo in questo lungo weekend di dicembre? Farà freddo, com'è giusto che sia, ma a parte domani, venerdì 8 dicembre, il sole accompagnerà le nostre giornate di festa.

Mercatini ed eventi natalizi

Varese – Festa dell’Immacolata in piazza San Giuseppe, venerdì 8 dicembre. Dalle ore 8.15, mercatino e raccolta benefica fondi a cura del Comitato Festa dell’Immacolata.

Varese – Luci e Musica ai Giardini Estensi, Inaugurazione venerdì 8 dicembre dalle ore 17.30, Via Sacco, 5. Tutti i giorni sino a mercoledì 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio, dall’imbrunire e per tutto il periodo natalizio, accensione delle luci e filodiffusione con musica natalizia.

Bambini/ Varese – Carrozza di Babbo Natale. Un giro per le vie della città accompagnati da Babbo Natale in carrozza, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, piazza Monte Grappa. Costo € 2 per adulto, € 1 per bambini da 4 a 12 anni, gratuito per i più piccoli.

Bambini/ Varese – Per tutto il fine settimana “Casetta di Babbo Natale”, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in piazza Repubblica. Una foto con Babbo Natale e consegna delle letterine.

Bambini/Varese – Per tutto il fine settimana “La fabbrica dei giocattoli”, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in piazza Montegrappa. Nella struttura di vetro due folletti ti aspettano per giocare ed accogliere un tuo vecchio gioco da donare ad altri bambini (Evento Ri-Dono)

Bambini/Varese – Per tutto il fine settimana la Piazza di Santa Claus in piazza Forzinetti, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Gli elfi di Santa Claus ti aspetteranno per realizzare insieme tante magiche attività gratuite. Info: www23eventi.it.

Sacro Monte di Varese – Una giornata d’autore al Sacro Monte. La location Camponovo organizza un’intensa programmazione nella giornata dell’8 dicembre, esposizione e tanti eventi per tutte le età. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Inaugurazione Mostra di Presepi venerdì 8 dicembre. Alle ore 10 alla Chiesa dell’Annunciata (piazzetta Paolo VI, loc. Sacro Monte). A cura della Parrocchia Santa Maria del Monte in Sacro Monte di Varese e Fondazione.

Bambini/Sacro Monte – Venerdì 8 Storie del scendere e salire … In Funicolare: dalle 14.00 alle 15.00 (in salita)/ dalle 16.00 alle 17.00 (n discesa). Storie natalizie “lampo” raccontate da Betty e Chicco Colombo con il coinvolgimento dei viaggiatori durante il tragitto in funicolare. A cura di Associazione culturale no profit Arteatro. Info e prenotazioni +39 3933315016; arteatrovarese@gmail.com.

Sacro Monte – Venerdì 8 – Pogliaghi illustratore. Casa museo Lodovico Pogliaghi. Dalle ore 15.00, Via Beata Giuliana, 5 (ingresso da via del Santuario). Ritrovo presso la biglietteria nella zona die Rustici. Visita tematica a cura di Elena Lissoni. Esposizione straordinaria di bozzetti, taccuini e disegni dell’artista solitamente non esposti al pubblico. Costo: € 5,00 a persona. Prenotazione obbligatoria. A cura di Sacro Monte Varese Musei

Info e prenotazioni +39 3288377206, +393664774873, info@sacromontedivarese.it – www.sacromontedivarese.it.

Masnago – Venerdì 8 dicembre, Aspettando la Cometa, Festa della Comunità pastorale 2017. Dalle ore 8.00, mercatino di Natale in via Bolchini, Petracchi e Piazza Ferrucci e mostra di quadri sul piazzale della Chiesetta dell’Immacolata. Ore 12.00, pranzo presso la Cripta di via Petracchi, dalle ore 14.00, animazione e giochi: slitta di Babbo, musiche natalizie in strada eseguite, dalla banda di Velate, merenda presso la casa di Babbo Natale e consegna della letterina, ore 16.30, concerto natalizio del coro della scuola Vidoletti, ore 18.00, S. Messa.

Leggiuno – E’ in programma per venerdì 8, alle 18, l’inaugurazione del grande allestimento delle lucine di Leggiuno. Un percorso “magico” tra mezzo milione di lucine e istallazioni – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Un magico percorso nell’atmosfera natalizia. L’8 di dicembre si parte alle 8.30 con il Mercatino di Natale per le vie del Paese e tante iniziative – Tutto il programma

Sabato e domenica

Varese – Sabato 9 dicembre, Mercati natalizi di hobbisti e artisti, Via Cairoli, dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Con l’arrivo di Babbo Natale per i bambini. Iniziativa a cura de Il salotto di Biumo e i commercianti di via Cairoli.

Domenica 10 dicembre Antico Mercato Bosino nel centro storico.

Varese – Sabato 9 e domenica 10, Shopping in esterno aspettando il Natale, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, Galleria Manzoni. I mercanti di Galleria Manzoni presentano esposizioni esterne, animazione per i più piccoli in compagnia di Babbo Natale e gli elfi e filodiffusione

A cura di Confesercenti Regionale Lombardia Varese e comitato operatori commerciali di Galleria Manzoni

Varese – Sabato 9 e domenica 10, Signor Panettone, quarta edizione al Collegio De Filippi (dalle ore 14.00 alle ore 18.30) Via Brambilla, 15. Esposizione e degustazione pe conoscere le produzioni artigianali d’eccellenza dei pasticcieri della Provincia di Varese con finalità benefiche. Organizzazione a cura dell‘Associazione Pasticcieri per la vita.

Varese – Sabato 9 e domenica 10, Biblioteca in villa. Natura, bellezza e conoscenza in Villa Paradeisos. Info: www.villaparadeisos.it

Varese – Sabato Teatralità di angeli, Chiesa di Sant’Antonio alla Motta, ore 15.00. Ritrovo piazza della Motta. Visita guidata “nelle chiese varesine la storia della salvezza” nell’ambito del progetto cult city #inlombardia a cura di Immagina Arte Cultura Eventi

Info e prenotazioni +39 3356430975; info@immagina.varese.it.

Varese – Domenica concerto di Natale al Borgo di Mustonate

dalle ore 15.00. Area verde dell’Emporio dei Piaceri Campestri (in caso di mal tempo Salone delle scuderie), Via Isolino, 10, Coro Gospel Sole voci Academy. A cura del Comune di Varese in collaborazione con il Borgo di Mustonate.

Luino – Per tutto il fine settimana. Dalla pista di ghiaccio alle vie del centro addobbate coi colori delle prime feste natalizie. In programma anche un mercatino nella giornata di venerdì – Tutto il programma

Morosolo – Doppio appuntamento natalizio a Morosolo.

Venerdì 8 dicembre in oratorio appuntamento col mercatino, con tanti oggetti artigianali ideali per i regali da mettere sotto l’albero. Domenica 10 dicembre dalle 9 alle 18 appuntamento in piazza Giovanni XXIII con stand originali, creativi e gustosi, pranzo con piatti di gastronomia, zucchero filato e truccabimbi per i più piccoli e vin brulè, panettone e caldarroste.

Casciago – L’8 dicembre arriva il Natale a Casciago.

Doppio appuntamento in Comune, con l’accensione dell’albero di Natale accompagnato dal ringraziamento ufficiale a chi, solo un mese fa, ha lavorato per spegnere l’incendio che ha minacciato il nostro Campo dei Fiori. – Tutto il programma

Casciago – Domenica 10 dicembre alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Casciago, ci sarà il concerto dell’Orchestra Ars Cantus, nel 30^ della sua fondazione – Tutto il programma

Azzate – Domenica 10 dicembre una giornata fitta di eventi: il mercatino sarà allestito nel parco del Palazzo Comunale. Alle 11.00 e alle 16.30 visita guidata nelle stanze affrescate di villa Benizzi Castellani – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 9 dicembre torna l’appuntamento con il “Mercato della terra del Piambello”: tanti prodotti a km zero per la tavola delle feste, ma anche laboratorio di panettone e pranzo con risotto e cotechino – Tutto il programma

Arcisate – Serata di grande musica, sabato 9 dicembre, con il Concerto di Gala del Corpo musicale di Arcisate, diretto dal M° Edoardo Piazzoli. – Tutto il programma

Crosio della Valle – Sant’Apollinare, porte aperte per l’Immacolata. Il cantiere della Chiesa medievale sarà aperto nei giorni 8-9-10 Dicembre: il restauro è cominciato nel 2012 e ora sono stati avviati i lavori al soffitto ligneo – Tutto il programma

Porto Ceresio – Giovedì 7 dicembre, prende il via il mercatino natalizio organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, che proseguirà fino a domenica 10 dicembre. Diversi gli eventi – Tutto il programma

Vedano Olona – Al via il programma di iniziative natalizie organizzate dalla Pro loco. Domenica 10 dicembre, per tutta la giornata, in piazzetta della Pace saranno presenti le bancarelle di hobbisti e artigiani. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il Natale arriva a MalpensaFiere dal 7 al 10 dicembre con Expo Natale che porta in fiera una grande festa per tutta la famiglia con la casa Babbo Natale e tante idee regalo per tutti i gusti e tutte le età. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il coro gospel dei Joyful Singers arriva al Teatro Sociale. JCI Varese e Lions Club Busto Arsizio Host offrono alla cittadinanza un Concerto di Natale a sostegno del Progetto Galileo. Appuntamento domenica 10 dicembre alle 21 – Tutto il programma

Busto Arsizio – Mandolinisti bustesi in concerto nel santuario di Santa Maria. L’appuntamento è per venerdì 8 dicembre alle ore 17,30. Programma speciale per il cinquecentesimo anno dalla posa della prima pietra della Chiesa – Tutto il programma

Tradate – Torna per l’undicesimo anno consecutivo la “Babbo Natale Running” che anche quest’anno si terrà in data 8 dicembre – Tutto il programma

Rho – Sant’Ambrogio si avvicina e l’Artigiano in Fiera si appresta a iniziare il suo rush finale, dopo il grande successo in termini di partecipazione del pubblico registrato nei giorni scorsi. Fino al 10 dicembre, dalle 10 alle 22.30, la manifestazione (giunta alla sua ventiduesima edizione) sarà ancora aperta ai visitatori – Tutto il programma

Incontri

Viggiù – Migranti bambini: drammi, speranze e diritti da raccontare

Sabato 9 dicembre, alle 20.45, alla Sala Soms verrà presentato il libro “S-tralci di vite”, cui è legato un interessante progetto sociale rivolto ai ragazzi – Tutto il programma

Morazzone – Un’occasione da non perdere: venerdì 8 dicembre, dalle ore 11.00 alle 13.30 il Fai e il Comune di Morazzone aprono al pubblico Casa Macchi. Il giardino e la casa saranno visitabili in via straordinaria – Tutto il programma



Besnate – L’Assessorato alla Cultura-Proloco organizzano la tradizionale Mostra del Libro, presso la sala consiliare dal 9 al 17 dicembre. All’interno della mostra ci saranno 2 eventi: sabato i brevi monologhi degli allievi della scuola di teatro Oplà – Tutto il programma

Sport

Brinzio – Saranno ben 1.500 gli appassionati di ciclismo che nella tradizionale data dell’8 dicembre (domani) raggiungeranno Brinzio per partecipare alla 18a edizione della “Pedala con i Campioni”. Si parte alle 10, ecco il giro che faranno, attenzione alla circolazione – Tutto il programma

Musica e serate

Varese – La programmazione del Twiggy Cafè continua giovedì 7 dicembre con “Beat Different”, limited edition dj-set. Venerdì Dadaumpa dj-set a cura di DJ Marvin (ore 21:30, ingresso libero) – Tutto il programma

Albizzate – Sabato 9 dicembre a The Family ad Albizzate si esibiranno i The Wetdogs in acustico. Il circolo sarà aperto tutto il fine settimana, ingresso libero.

Besozzo – Esce venerdì 8 dicembre il nuovo album di inediti della cantante rock-blues Arianna Antinori e domenica (10 dicembre) sarà possibile incontrarla allo storico negozio Musical Box di Besozzo, alle 17. – Tutto il programma

Teatro



Bambini/Varese – Venerdì 8, Vola Pinocchio! Installazione Teatrale. Impronte, Teatro per ragazzi Varese 2017/2018 – ore 16.00

Foyer Teatro Di Varese. Adatto ai bambini dai 5 anni in su –

www.progettozattera.com.



Cuveglio – “Aggiungi un posto a tavola” con la compagnia di Bardello. Alla sala Polivalente di Cuveglio in piazza Marconi 1 il giorno 8 dicembre, venerdì, alle ore 21.00. In favore di Lilt – Tutto il programma

Mostre

Gallarate – Continua la mostra di Jack Kerouac al Museo Maga di Gallarate – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Per la prima volta al Civico Museo di Maccagno arrivano le opere di Sir John Drake-Moore.

La mostra, curata da Clara Castaldo con la collaborazione di Davide Simone, ed intitolata “Paintings, drawings, sculptures and other… Moore. Mostra d’arte in ricordo di Sir John Drake-Moore“, verrà inaugurata sabato 9 dicembre alle ore 17.30. – Tutto il programma

Malnate – “Un aiuto per il Mantello dei poveri” è il titolo scelto per questa mostra di artisti malnatesi, che ha come scopo la raccolta fondi per la Caritas parrocchiale. Possibile vederla per tutto il fine settimana – Tutto il programma