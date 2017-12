Pronto soccorso pediatrico: se ne riparla in primavera

«Manca ancora qualche dettaglio edilizio, la formazione del personale e la definizione dei protocolli. Le previsioni di apertura sono tra marzo e aprile». Si sta ancora lavorando, dunque, all’apertura del nuovo pronto soccorso pediatrico del Del Ponte con ingresso da via Michelangelo.

Lo spazio non è ancora stato diviso dall’attuale hall di ingresso. Non è il divisorio, comunque, il problema maggiore: « Per aprire il pronto soccorso occorre personale – ha spiegato il direttore generale dell’Asst Sette Laghi Callisto Bravi – Regione Lombardia ci ha concesso 7 milioni di euro in più all’anno per potenziare tutti i reparti e stiamo assumendo le figure necessarie. Abbiamo presentato il bando per il ruolo di responsabile dell’anestesia e rianimazione».

La ricerca più difficile si conferma tra i pediatri: « I problemi di reperimento si registrano a livello nazionale – spiega il direttore del Dipartimento della mamma e del bambino Massimo Agosti – In un anno abbiamo già promosso tre concorsi e stiamo chiudendo l’ultimo. Una volta assunti occorrerà formarli e preparare i protocolli di intervento. Non è semplice passare dal punto di primo intervento, quale abbiamo ora, a un pronto soccorso».

L’appuntamento , quindi, è rinviato alla primavera anche se il futuro PS potrebbe non avere la traumatologia. Allo stato attuale non c’è la sala gessi e quindi tutta la parte ortopedica potrebbe non venir spostata dal Circolo: « È prematuro dire questa cosa – sottolinea la dottoressa Anna Iadini, responsabile medico di presidio – stiamo lavorando d’intesa con i professionisti per trovare le modalità migliori. Attualmente abbiamo una struttura semplice di ortopedia pediatrica ma il personale non basta a coprire le attività di pronto soccorso. Stiamo ancora ragionando sulla migliore organizzazione possibile».

Insieme al PS, in primavera dovrebbe essere spostata al Del Ponte anche l’attività di neuropsichiatria infantile attualmente ospitata nella clinica di Velate.