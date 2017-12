Protesta dai banchi della Lega al Consiglio Comunale

Protesta dai banchi della minoranza leghista al Consiglio comunale di Azzate. A scattenare l’iniziativa del capogruppo Carlo Arioli, che ha letto un intervento fortemente critico nei confronti dell’amministrazione, è ancora una volta la crisi di Giunta che tiene banco ormai da tempo nella politica azzatese.

«Da ormai molti mesi il Governo Cittadino di Azzate ha manifestato tutti i suoi limiti – ha detto Arioli durante la seduta -. A nulla valgano le spiegazioni rese alla stampa, da lei signor Sindaco, con l’intenzione di far credere che tutto proceda al meglio come sempre. La realtà è ben diversa e ciò è stato compreso non solo all’interno del Consiglio Comunale, ma anche dai cittadini. Stupisce ed offende che lei, Sindaco, renda dichiarazioni alla stampa e si rifiuti, come dimostrato anche stasera, di affrontare la questione nella sede istituzionale, che rimane il Consiglio Comunale».

Il capogruppo leghista ha riassunto tutti gli ultimi capitoli che hanno coinvolto la Giunta azzatese e ha abbandonato il suo posto per andarsi a sedere tra il pubblico aggiungendo: «Questa Giunta si potrebbe dire esser composta da “Parenti-Serpenti”, ossia divisi su tutto, ma concordi nello scopo di far credere di esser uniti pur di andare avanti».