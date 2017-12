Provincia e comune di Luino dialogano sul servizio idrico integrato

Nella giornata di ieri, 7 dicembre 2017, Provincia di Varese e il Comune di Luino si sono incontrati a Villa Recalcati per fare il punto sulla situazione e sulla gestione del Servizio idrico integrato a Luino.

L’incontro è stato utile per chiarire tutti i passaggi del percorso definito dall’amministrazione provinciale per la definitiva costituzione del gestore unico provinciale del Sii, la società Alfa, che è già operativa nella maggior parte dei comuni del Sud della provincia per un totale di 220 mila abitanti e che entro la fine del 2019 sarà operativa in tutti i Comuni del territorio provinciale.

Durante l’incontro sono state poste le basi per una fattiva collaborazione tra tutti i soggetti (Provincia, Comune, Ato, Alfa) per affrontare al meglio il periodo transitorio verso la futura gestione di Alfa che già attualmente sta lavorando su rilievi e progettazioni sia degli interventi previsti dal piano stralcio per la realizzazione di tratti di rete fognaria sia di quelli previsti per la risoluzione degli sversamenti.

Il Consigliere provinciale Valerio Mariani ha dichiarato al termine dell’incontro: «Ancora una volta Provincia di Varese dimostra che al di la delle polemiche solo le azioni concrete possono dare risposta alle criticità di un tema come quello dell’acqua che insegue un processo di normalizzazione della sua gestione da decenni. La disponibilità dichiarata ieri nell’incontro da parte di ATO e del gestore idrico provinciale Alfa nell’intervenire immediatamente sui collettori fognari oggetto degli sversamenti nelle ultime settimane è segno che il processo di gestione del sistema è concreto e attivo e continuerà a crescere nei prossimi due anni fino all’intera gestione operativa e organizzativa del servizio idrico in tutta la provincia di Varese. Provincia ha dato piena disponibilità ad incontrare gli amministratori di Luino per presentare il piano degli interventi e raccogliere proposte e osservazioni per migliorare il processo in atto. Ancora una volta l’ente provincia si pone al servizio dei suoi comuni senza polemiche ma lavorando per dare soluzione concrete ai problemi».