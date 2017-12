Puzze in paese, le novità del tavolo tecnico

Nulla osta per l’autorizzazione unica ambientale – l’AUA – richiesta dalla ditta Civelli nella zona al confine tra Gavirate e Bardello.



La notizia è stata al centro di un incontro questa mattina, giovedì, in municipio a Gavirate alla presenza del sindaco e del collega di Bardello, dei legali comunali e delle associazione ambientaliste.

«Il comune di Gavirate ha preso atto che le autorità superiori, Provincia, Arpa e Ats hanno affermato che non vi sono problemi in merito al rilascio dell’autorizzazione», ha spiegato Silvana Alberio, sindaco di Gavirate commentando l’incontro odierno.

Soddisfatta l’associazione ambientalista presenta al tavolo, FareAmbiente: “Considerato che non è stato portato in visione alcun rapporto tra l’attività monitorata e le lamentele portate sul tavolo di lavoro dai comitati all’amministrazione comunale, FareAmbiente – Laboratorio “Dei Due Laghi”, si ritiene soddisfatta dell’esito dell’incontro che ha escluso emergenze ambientali, proponendo contestualmente l’installazione sul territorio comunale di apposita centrale di monitoraggio dei dati provenienti dall’ARPA dell’attività industriale in questione al fine di tutelare la popolazione interessata e attuare il principio di protezione ambientale e della salubrità dei cittadini coinvolti”