Qualche fiocco e tanti mercatini

Si entra in pieno clima natalizio. Questo fine settimana si va alla ricerca dei regali tra i mercatini della provincia, gustando le belle luminarie delle città. La sera a teatro o ad un buon concerto e per i più piccoli tanti eventi dedicati.

Meteo- Copritevi bene, arriva il vero freddo. Sabato, nella notte deboli nevicate, probabilmente fino in pianura. Al mattino ancora molto nuvoloso ma cessazione delle precipitazioni, che proseguiranno solo su bassa padana e Piemonte. Nel pomeriggio schiarite a partire da Alpi e Prealpi. Freddo invernale. Domenica cielo sereno con qualche velatura di nubi medio alte. Asciutto. Clima invernale con estese gelate notturne. Rischio di formazione di ghiaccio

NATALE

Varese – Iniziano gli eventi del Natale in città. Sabato 2 dicembre sarà il momento magico dell’accensione delle luci dell’albero di Natale al centro della piazza Monte Grappa e delle luminarie sulle facciate degli edifici della piazza. Dalle 18.00, ora prevista per l’accensione, tutti invitati, famiglie cittadini e bambini, per l’evento organizzato che prevede i canti al centro della piazza eseguiti dall’orchestra giovanile studentesca di Varese che si esibirà in canzoni come Jingle Bells, Imagine, Blowin’ in the Wind e We are the World. – Tutto il programma

Varese – Sabato e domenica, Shopping in esterno aspettando il Natale dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in Galleria Manzoni. I mercanti di Galleria Manzoni presentano esposizioni esterne, animazione per i più piccoli in compagnia di Babbo Natale e gli elfi e filodiffusione

A cura di Confesercenti Regionale Lombardia Varese e comitato operatori commerciali di Galleria Manzoni.

Varese – Appuntamento per il fine settimana a Villa Paradeisos, dalle ore 14.00 alle ore 21.00. Villa Paradeisos ospita nel mese di dicembre l’Associazione culturale Bunka per celebrare la lettura e i libri come mezzo di civiltà e cultura. Sarà possibile accedere alla villa e saranno presentate alcune delle opere più rare presenti nella Grande Biblioteca. Info e programma sul sito ufficiale.

Varese – Domenica festa di Natale Andos al Salone Estense del Comune di Varese, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di Via Sacco, 5. A conclusione dei festeggiamenti del trentennale Andos Varese, buffet offerto ai presenti; allieterà il pomeriggio Isabella con armonie musicali. Testimonial Marina Castelnuovo, www.andosvarese.it.

Varese – Domenica La Piazza di Santa Claus in piazza Forzinetti, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Apre l’Ufficio postale di Santa Claus: consegna la tua letterina a Babbo Natale e fatti scattare una foto con lui. Info: www23eventi.it.

Varese – Da venerdì 1 dicembre al 21 gennaio 2018, piazza Repubblica, “L’allegra fattoria di Natale”. Orari: feriali dalle ore 15 alle ore 19; sabato e festivi dalle ore 10 alle ore 24; Capodanno no Stop. Costo € 2,50 a giro, abbonamento € 10 per sei giri, adulti accompagnatori gratis.

Varese – Apre la pista di ghiaccio. Da sabato 2 dicembre a domenica 21 gennaio. Dalle ore 15 alle ore 19; sabato e festivi dalle ore 10 alle ore 24; Capodanno no Stop. Costo € 5 a persona compreso noleggio pattini, € 3 senza noleggio pattini.

Casbeno – Torna il tradizionale mercatino di Casbeno, Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno in programma sabato 2 e domenica 3 dicembre nel rione per la sua 15esima edizione. – Tutto il programma

Casalzuigno – Per tutti coloro che vogliono prepararsi all’arrivo del Natale e lo vogliono fare in una cornice suggestiva e tra le più affascinanti di tutta la provincia, l’appuntamento ideale è la mostra-mercato che dal 2 al 3 dicembre si terrà a Villa Della Porta Bozzolo. Presenti oltre quaranta espositori da tutta Italia.

Castello Cabiaglio – Appuntamento con il mercato del GiustoiNperfetto che domenica, oltre alle bancarelle di tanti artigiani, vedrà tanti eventi per il paese – Tutto il programma

Casciago – Un Natale nel segno della solidarietà a Casciago. Domenica 3 dicembre appuntamento in oratorio dalle 14.30 alle 18 con un pomeriggio musicale con gli allievi della scuola Mondo Musica estrazione dei premi della sottoscrizione di Natale e presentazione dei progetti della Missione di Suor Patrizia. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Si terrà questo fine settimana, sabato 2 dicembre, la posa del Presepe Sommerso di Laveno Mombello. L’appuntamento è dalla prima mattina, quando tecnici e subacquei inizieranno le operazioni che porteranno alla posa del tradizionale presepe. – Tutto il programma

Luino – Il Centro Culturale San Carlo Borromeo e il Decanato di Luino hanno organizzato per domenica 3 dicembre alle 15 il “XII Concerto di Natale”. Lo spettacolo sarà a cura del Coro Santa Maria del Monte diretto dal Maestro Gabriele Conti. Il concerto si terrà alla Prepositurale Ss. Pietro e Paolo di Luino. – Tutto il programma

Luino – È il “Concerto d’autunno” l’atteso appuntamento offerto dalla Musica Cittadina di Luino, in programma per venerdì prossimo, primo di dicembre. L’appuntamento è a partire dalle ore 21 presso il cinema Teatro Sociale. – Tutto il programma

Azzate – Ad Azzate tornano le luminarie. Grande festa sabato 2 dicembre alle 16.30: le luci si accenderanno contemporaneamente al suono della musica della Filarmonica Santa Cecilia. Dolci e vin brulè per tutti – Tutto il programma

Castelseprio – Un fine settimana intenso quello in programma per sabato 2 e domenica 3 dicembre al Monastero di Torba per vivere l’atmosfera del Natale. Sabato, alle 19 appuntamento con una suggestiva visita guidata a lume di candela e cena. Domenica laboratorio di falegnameria per i più piccoli – Tutto il programma

Somma Lombardo – Sabato 2 dicembre, dalle 14 alle 21 e domenica 3 dicembre dalle 10 alle 19, tornano i tradizionali Mercatini di Natale al Castello e nei Cortili di Somma Lombardo.

Come da tradizione, anche quest’anno la suggestiva cornice offerta dal Castello Visconti e il centro storico cittadino di Somma Lombardo ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale, che vedranno la partecipazione di numerosi e selezionati espositori artigiani e hobbisti che proporranno creazioni uniche artigianali e golosi stand gastronomici – Tutto il programma

Castellanza – Venerdì 1 dicembre alle ore 21.00 il Teatro di Via Dante ospita il tradizionale Concerto di Auguri di Natale organizzato dalla sezione di Castellanza del CAI con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza. – Tutto il programma

Legnano – Un calendario gigante per aspettare il Natale. In piazza San Magno ogni giorno un Babbo Natale si calerà per aprire una casella, ovvero la finestra di un palazzo addobbato per l’occasione. Domani 2 dicembre alle 18 l’inaugurazione ufficiale – Tutto il programma

Milano – Sabato 2 dicembre prenderà il via la ventiduesima edizione di Artigiano in Fiera: oltre 3.200 stand espositivi, 150.000 prodotti complessivi, oltre 100 Paesi rappresentarti su una superficie di 320.000 metri quadrati. E, inoltre, 43 ristoranti e 16 piazze del gusto. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato, giornata internazionale contro l’Aids, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in piazza Montegrappa, Vin brulé in piazza e attività di sensibilizzazione e prevenzione a cura di Arcigay Varese, www.arcigayvarese.it.

Varese – La Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione organizza, in occasione della “Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS”, propone l’iniziativa Fallo Protetto. Diverse le iniziative – Tutto il programma

Varese – Domenica 3 dicembre per le Uscite Narranti di Offiniambiente si va a “San Fermo e il borgo di Penasca”. Alle ore 14.30. Il borgo di Penasca è uno dei paesi dipinti d’Italia ricco di affreschi e poesie alle pareti: passeggiata tra tra il respiro dell’arte, della storia e della tradizione. Parcheggio via Merano angolo Gabbani (VA). Durata 2 ore circa. www.officinambiente.org

Gallarate – Alla stazione arrivano treni… e trenini: sabato e domenica il DopoLavoro Ferroviario ospita uno degli eventi per la Terza Giornata Internazionale di Fermodellismo. L’appuntamento è per sabato 2 domenica 3 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. – Tutto il programma

Tradate – La Comunità Pastorale del Santo Crocifisso è in festa. All’inizio di dicembre, infatti, ricorrono i 150 anni dalla consacrazione della Chiesa di Santo Stefano in Tradate. Diversi gli eventi in programma, in particolare lo spettacolo “A.U.F. Costruire cattedrali” con Carlo Pastori – Tutto il programma

CINEMA

Varese – Parte venerdì 1 dicembre “Documentamy2017”, con quattro giorni di proiezioni dedicate a documentari bizzarri e originali, per avvicinare anche un pubblico più giovane al mondo del documentario. – Ecco tutto il programma

BAMBINI

Varese – Appuntamento per i più piccoli a Villa Panza. Domenica 3 dicembre torna il laboratorio di Bim Bum Bart con “Una favola a Villa Panza”. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Incontro alla libreria Ubik. Sabato 2 dicembre, alle ore 18:00 ospite Pasquale Ruju con “Nero di mare”. Condurrà Stefania Radman. – Tutto il programma

Varese – “Dalle onlus agli enti del terzo settore. Le opzioni di ingresso del ‘Nuovo’ terzo settore”. È questo il titolo del convegno, organizzato da Ubi Banca e Ubi comunità che si terrà sabato 2 dicembre, dalle 10 alle 12 e 30, presso il Salone Estense, la sala consiliare del comune di Varese. (nella foto don Marco Casale della Caritas) – Tutto il programma

Laveno Mombello – Appuntamento in libreria per sabato 2 dicembre, alle 16. Lo spazio di via Labiena 10, ospita lo scrittore Marco Polillo che presenterà il libro “Chi vuole uccidere Fred il Tacchino?”. Con lui la giornalista Ambretta Sampietro. – Tutto il programma

Gallarate – Una serata per ricordare l’insegnamento di Emy. Sabato 2 dicembre al circolo del Tennis, gli amici di Emy presentano le iniziative che intendono promuovere nel ricordo della donna uccisa dal tumore al seno – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Appuntamento con la PFM al teatro di Varese per sabato 2 dicembre, dalle 21. La band sarà sul palcoscenico del teatro varesino con uno spettacolo unico dove presenteranno i brani del loro nuovo album intitolato ‘Emotional Tattoos’ e uscito ad ottobre. – Tutto il programma

Varese – Si apre con il Dj Set “Discodyssey“, il primo fine settimana di dicembre al Twiggy Cafè. Sabato sera invece, una cena tipica milanese accompagnata dalla musica dialettale dei Cadregas. Domenica sera, 3 dicembre, alle 21,30, il weekend si conclude con Nosoyo. – Tutto il programma

Albizzate – Questo week end sul palco di The Family ad Albizzate ci sono due concerti live. Venerdì 1 dicembre quello di “The Heart and The Void” mentre sabato sera quello di “Tin Woodman”.

Besozzo – Appuntamento allo storico negozio di dischi Musical Box di Via XXV Aprile di Besozzo. Sabato 2 dicembre, alle 18, spazio ai live con il Don Diego Trio, in occasione della presentazione del loro nuovo album. – Tutto il programma

Legnano – Venerdì sera, la Land Of Freedom, il concerto dei Finley – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Questura di Varese, Unicef, associazione Amici del Caffè Teatro e Kivanis International sede di Gallarate propongo venerdì 1 dicembre un evento benefico. In scena lo spettacolo di Debora Villa – Tutto il programma

Varese – A teatro arriva lo spettacolo dello “Zecchino D’Oro”

Appuntamento per domenica 3 dicembre, alle 16, al teatro di piazza Repubblica – Tutto il programma

Bisuschio – Appuntamento a teatro con la Compagnia del Laboratorio. Venerdì 1° dicembre, alle 21, al Cine Teatro San Giorgio, va in scena “E la storia si ripete”, tratto dal film “Eva contro Eva” e diretto da Marina De Juli – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 2 dicembre in programma “La Dama Bianca” al Teatro del Popolo di Gallarate della Piccola Compagnia Instabile Cà Matta. La Dama Bianca è un “crime game” intrigante e divertente, realizzato per coinvolgere e stimolare appieno tutti i partecipanti; oltre a seguire con attenzione i blocchi recitativi, il pubblico dovrà risolvere enigmi, analizzare documenti e indizi. – Tutto il programma

Gallarate – Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate presenta sabato 2 dicembre, alle 21, la commedia “Non ti pago”, di Eduardo De Filippo. In scena la Compagnia Filodrammatica Gallaratese, per la regia di Giovanni Melchiori. – Tutto il programma

Legnano – I Legnanesi fanno tappa al Teatro Galleria

Lo spettacolo è in programma venerdì 1 e sabato 2 dicembre – Tutto il programma

ARTE e MOSTRE

Varese – Prenderà il via il 2 dicembre, alle 10 il progetto artistico ed itinerante che vedrà la decorazione di alcune cabine semaforiche della città. Un progetto ideato dall’Associazione WG ART, da sempre promotrice di esperienze artistiche di street art, e Galleria Punto Sull’Arte che, nella giornata di sabato, vedrà all’opera artisti provenienti da tutta Italia. – Tutto il programma

Varese- In occasione della mostra “Knockout” Alex Pinna sarà presente alla Galleria Punto sull’Arte sabato 2 dicembre alle ore 17.30. Un’occasione da non perdere per conoscere dal vivo l’Artista e conoscere qualcosa di più delle sue opere. – Tutto il programma

Saltrio – Una mostra che racconta 500 anni di storia del paese, e che sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle 17 – Tutto il programma