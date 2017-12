Quarantottenne arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio, violazione di domicilio aggravata, atti persecutori e porto abusivo di armi ed oggetti atti a offendere.

Sono questi i reati contestati dagli inquirenti ad un uomo di 48 anni residente a Cittiglio raggiunto dai carabinieri della Stazione di Laveno Mombello che ieri lo hanno arrestato.

I militari hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, emessa nella stessa mattinata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese

La vicenda che ha condotto all’arresto del 48 enne risale allo scorso 3 novembre.

L’uomo, nella nottata di quel giorno e dopo aver più volte minacciato telefonicamente, nel corso della serata precedente, l’ex compagna 38 enne, si è recato presso l’abitazione della donna, a Laveno Mombello.

Dopo essersi coperto il volto con un casco da motocilista e aver divelto una finestra con un’ascia e un manganello è entrato nell’immobile, nel quale, oltre all’ex compagna, si trovavano tre ospiti.

L’uomo si è scagliato prima contro la ex e, subito dopo, contro gli stessi ospiti, uno dei quali, per difendere la donna dall’attacco sferrato a colpi d’ascia, ha affrontato l’aggressore, che lo ha colpito prima con una sedia e poi con un pugno al volto, procurandogli fortunatamente lesioni non gravi.

L’aggressore è stato infine allontanato dalla casa con difficoltà, sino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Laveno Mombello, che hanno provveduto a denunciare l’uomo in stato di libertà.

I militari, nell’immediatezza e nei giorni successivi, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Varese, Annalisa Palomba hanno ricostruito la vicenda, e compendiato tutte le risultanze in un’informativa di notizia di reato.

La gravità dei fatti denunciati ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri nel pomeriggio di ieri.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Varese.