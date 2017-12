Quasi 750 mila euro dalla regione per i centri del riuso

Abbiamo assegnato oltre 747.000 euro a diversi Comuni, della nostra regione, che hanno partecipato al bando e che realizzeranno, sul loro territorio, i cosiddetti ‘Centri del riutilizzo’.” Lo annuncia l’assessore regionale

all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, a seguito della pubblicazione del decreto che assegna le risorse a 14 Enti lombardi. Tra questi c’è anche Busto Arsizio che ha progettato un centro per il riutilizzo vicino all’isola ecologica di Sacconago.

IL BANDO – “Il bando – spiega l’assessore regionale – aperto lo scorso luglio e chiusosi alla fine di settembre, era partito con una dotazione iniziale di 500.000 euro ma, grazie al recupero di ulteriori risorse, ha permesso di incrementare la dotazione assegnata fino a 747.208,93 euro”.

SERVIZIO PER LA CITTADINANZA – “Grazie a questi fondi – sottolinea Claudia Terzi – gli enti locali potranno realizzare i Centri del riutilizzo o ampliare quelli esistenti. Viene, infatti, finanziata la realizzazione di aree coperte o locali, che permettano di intercettare beni ancora in buono stato ed evitare cosi’ la produzione di rifiuti. L’obiettivo e’ quello di ridurre il numero dei rifiuti prodotti, costituire un servizio aggiuntivo per la cittadinanza e aumentare l’occupazione, anche di soggetti svantaggiati”.

ECONOMIA CIRCOLARE – I ‘Centri del riutilizzo ‘ sono locali o aree coperte, in cui viene effettuata la consegna, il deposito e il prelievo di beni usati, che non siano rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in buono stato e che possano essere riutilizzati. “Negli anni scorsi – conclude Terzi – abbiamo gia’ emanato un bando simile, destinando circa 1 milione di euro. Un provvedimento accolto dal territorio in maniera straordinaria che abbiamo voluto replicare, in un’ottica di economia circolare. Cio’ che per alcuni e’ considerato un rifiuto, infatti, puo’ essere riutilizzato da altri con grande beneficio economico sia per le famiglie sia per gli Enti locali e, soprattutto, per l’ambiente”