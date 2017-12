Quei rifiuti in via Maspero sono inguardabili

Il nostro lettore Enzo Crenna ha scattato queste foto il 29 dicembre in via Maspero di fronte

al cimitero monumentale. «Qualcuno – osserva Crenna – ha aggiunto nuovi rifiuti sopra quelli già esistenti in questo posto, quali: un tavolo da cucina, mobili con ante di vetro anch’essi da cucina, reti di letto un armadio a pezzi, un computer, un tappeto, due mobili bianchi a cassettiera. Questo luogo è diventato un posto dove abitualmente scaricano rifiuti vari malgrado alcune piantine di Carpino messe a dimora sul ciglio della scarpata dagli operatori del Comune di Varese (alberelli ora inesistenti) per impedirne l’ accesso. Molti probabilmente utilizzano questo luogo come piattaforma ecologica dei rifiuti anziché quella dell’Aspem di via dell’Ecologia. Ennesima denuncia di degrado inascoltata per questo luogo dimenticato malgrado le molte auto parcheggiate durante la giornata».

