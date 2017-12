Rapina in farmacia davanti alla stazione, porta via solo le monetine

È successo a mezzogiorno, in pieno giorno, in un orario che non è nemmeno quello di chiusura quando c’è qualcosa di più in cassa. Si è presentato alla farmacia davanti alla stazione armato di coltello, ma il bottino è stato misero: 25 euro di monete, di quelle contenute nei cilindretti di cartone che i negozianti possono acquistare per mantenere rifornita la cassa contanti.

La rapina è avvenuta ieri alla farmacia della stazione di piazza Giovanni XXIII, la piazza davanti alla stazione. Luogo non particolarmente ben frequentato (la piazza, da almeno tre decenni), anche se la titolare spiega che mai era avvenuta una rapina lì, nel negozio di medicinali. Risse tante, scazzottate al bar pure, rapine al minimarket etnico, qualche esibizionista, ma mai in farmacia.

Il rapinatore era un uomo di circa 30 anni, apparso subito molto agitato. Quando il cassetto del registratore di cassa si è bloccato – coincidenza fortunata o sfortunata, a seconda dei punti di vista – la titolare non si è fatta prendere dal panico e ha consegnato l’unico contante a disposizione, le monetine.

Immediato poi l’intervento della Polizia di Stato, arrivata in forze con le pattuglie richiamate in stazione da Arnate e da Cascinetta dove si trovavano. Pare che il rapinatore non sia tra i “frequentatori” abituali della stazione FS.