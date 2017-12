Rapina a Ligornetto, un arresto a Chiasso

Un 30enne cittadino romeno residente in Romania, è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore della rapina avvenuta il 9 maggio scorso a Ligornetto, in via Cantinetta.

l rapinatore, a viso scoperto ed armato di pistola, era entrato nel negozio annesso ad un distributore ed aveva minacciato una dipendente facendosi consegnare il denaro in cassa.

Il 30enne, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale del Ministero pubblico, è stato fermato nel corso di un controllo dalle Guardie di confine lunedì mentre si trovava a bordo di un bus in entrata in Svizzera dal valico di Chiasso Brogeda.

Dopo l’interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale è stato arrestato. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore Nicola Respini.