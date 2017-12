Rapina in posta, fuggono con i soldi delle pensioni

Rapina da decine di migliaia di euro alle Poste di Jerago con Orago.

È successo nel giro di pochi minuti – anzi, meno – intorno alle 8.30 del mattino, quando la filiale Poste Italiane di via Bianchi aveva appena aperto.

Sono entrati in azione in due, entrambi con il volto coperto da casco integrale, uno armato di pistola, l’altro con mazza in ferro. Trattandosi di un punto di dimensioni limitate, la filiale non è protetta da varchi all’ingresso, ma l’ambiente per il pubblico è diviso dagli uffici da una parete con vetri e porte spesse. In pochi secondi uno dei due rapinatori ha sfondato a colpi di mazza la porta degli uffici, entrando nell’ambiente in cui c’erano il responsabile della sede e un altro impiegato (all’esterno c’erano invece diversi clienti).

Hanno arraffato i soldi delle pensioni destinate alla consegna nella giornata di oggi e sono fuggiti. Un colpo attuato con determinazione e durato un minuto e mezzo: la rapidità ha permesso ai due di sottrarsi all’intervento dei carabinieri, arrivati in tempo rapidissimo sul posto. Il risultato del colpo è di circa 40mila euro.

Indaga la Compagna carabinieri di Gallarate.

L’ufficio postale oggi rimarrà chiuso, essendo inagibile.

Nel novembre 2015 in paese c’era stata una tentata rapina in banca, che i militari avevano ricollegato ad una serie di altri colpi (riusciti), arrivando in pochi mesi a identificare e arrestare una banda in trasferta dalla Sicilia.