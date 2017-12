“Regalate un giocattolo ai bambini in difficoltà, lo raccogliamo noi”

Regalare un Natale più felice per i bambini in condizioni di difficoltà è molto facile. Lo studio legale Albè & Associati ha infatti lanciato l’iniziativa “un giocattolo per Natale” per tutti quelli che vorranno aiutare i più piccoli a vivere al meglio il periodo più magico dell’anno.

Fino al 21 dicembre presso lo studio di via Cellini 22 a Busto Arsizio si terrà una vera e propria raccolta di giocattoli nuovi o “come nuovi”, da donare a tre associazioni attive sul territorio: l’Abbraccio, Il Piccolo Principe e Progetto Pollicino. Queste associazioni, da diversi anni, si prendono cura ed assistono bambini in difficoltà di tutte le età.

«Oltre a giocattoli di tutti i tipi sono ben accetti anche libri da colorare, fumetti, pennarelli, tempere, giochi da tavolo, giornalini, costruzioni, puzzle e altro» spiegano dallo Studio. In più «tutti i bambini che verranno a donare personalmente i giochi da devolvere in beneficienza riceveranno come segno di gratitudine una copia del libro di Gianni Rodari Un Giocattolo per Natale».

I doni possono essere consegnati tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 presso lo studio di via Cellini 22 a Busto Arsizio.