Il regalo last minute giusto? Donare on line un pranzo di Natale ai poveri

Amazon da oggi non assicura più la consegna per Natale, i negozi sono agli sgoccioli, e un po’ ci si domanda perché si corre qua e là alla ricerca di un regalo qualunque.

Ma c’è un modo originale, per tutte le tasche e utile, per fare un regalo di Natale “last minute” e per di più tipicamente varesino: si può regalare una donazione per il pranzo di Natale dei poveri della città.

Tramite il sito www.panedisantantonio.com è possibile infatti donare un pasto (5 euro), un pranzo di Natale (15 euro) una spesa (20 euro) o una spesa delle feste (50 euro) a un povero della città, di quelli che si ritrovano alla mensa della Brunella per poter mangiare.

Naturalmente, queste donazioni si possono fare tutto l’anno: ma in questi giorni hanno un valore in più. La donazione si fa on line, tramite carta di credito o Paypal, alla pagina “dona la spesa” del sito dell’associazione e l’email di conferma contiene anche un “certificato di donazione” che si può stampare e regalare (quello che vedete nella foto, ndr).

Per far sentire, chi fa e chi riceve il regalo, più buono: in perfetto spirito di Natale, e per di più varesino.