Reggio Emilia-Openjobmetis, punti in palio per risalire

Anticipo del sabato sera per la Openjobmetis, attesa dalla trasferta di Reggio Emilia e da una Grissin Bon scottata per il recente KO interno in EuroCup. Si gioca a partire dalle 20,30 del 16 dicembre, ultima gara prima di Natale per la formazione di Caja, che tornerà in campo a Santo Stefano (ore 15) contro la Segafredo Bologna a Masnago.

La partita mette in palio due punti importanti per la zona medio-bassa della classifica: la vittoria con Capo d’Orlando ha ringalluzzito Varese che si è mantenuta nel gruppone delle squadre a quota 8 punti (quindi dall’ottavo al 13° posto). Reggio è partita malissimo, è ancora penultima insieme a Pesaro però viene da un successo pesantissimo in trasferta a Venezia. Tutti si attendono una risalita in classifica da parte della Grissin Bon, mentre la Openjobmetis è alla ricerca della prima vittoria esterna della stagione.

IN CAMPO COSÌ

La Openjobmetis sarà in campo al completo: non si segnalano particolari problemi di salute. Menetti invece dovrà fare a meno dei lungodegenti Cervi e Chris Wright (sarebbe l’unico ex in organico), sostituiti però dagli ingaggi in corsa di Julyan Wright e Llompart. Arbitrano i signori Lanzarini, Attard e Belfiore.

COACH TO COACH

Menetti (Reggio Emilia): «Sabato abbiamo una partita in cui dovremo mettere in campo tutta la nostra rabbia accumulata in Coppa per portare a casa i due punti contro Varese.

Caja (Varese): «Nell’approccio alla partita non guardiamo la classifica che è figlia di un avvio difficile da parte di Reggio. Arrivano da stagioni in cui hanno fatto due finali scudetto e un quarto di finale, sempre con lo stesso allenatore: ho grande rispetto per le scelte della Reggiana. In campo sono tante le frecce al loro arco». QUI l’articolo completo con le parole di Caja

DIRETTAVN

La partita del PalaBigi sarà raccontata in diretta dal nostro giornale attraverso il consueto liveblog attivo fin dal venerdì, con notizie, statistiche, curiosità e il sondaggio pre-gara. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #reggiovarese su Twitter e Instagram. Per connettersi al live, CLICCATE QUI.