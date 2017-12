Rete fognaria comunale “positivo il chiarimento con la Provincia”

«Molto positivo che Provincia e Comune di Luino si siano chiariti, nel corso di un recente incontro a villa Recalcati, sul percorso collaborativo da intraprendere per la gestione del sistema idrico integrato».

Lo afferma in una nota il consigliere provinciale Giuseppe Taldone.

«Il problema è sempre il solito, da me formalmente sollevato durante l’ultimo consiglio provinciale, e cioè la piena operatività del gestore unico, la società Alfa, che stenta a decollare in tanti comuni come per esempio quelli della zona del Luinese – prosegue Taldone. Con prevedibili ripercussioni per esempio per ciò che riguarda l’efficienza della rete fognaria e quindi la qualità delle acque del Lago Maggiore».

«La piena efficienza di Alfa è un’oggettiva necessità non solo per Luino ma per tanti altri comuni del territorio e ha valenza strategica per tutta la comunità del Nord ovest della provincia che vede nel lago l’indispensabile elementi turistico trainante della già fragile economia locale. Durante l’ultimo consiglio provinciale ho ribadito con forza questi concetti, chiedendo un ulteriore sforzo sia per interventi rapidi sui collettori fognari oggetto di sversamento sia un accorciamento delle tempistiche di entrata in funzione di Alfa. I feedback e le successive dichiarazioni registrate anche a mezzo stampa, mi sembrano positivi e ciò lascia ben sperare per il prossimo futuro. Bene ha fatto il sindaco di Luino a sollevare con forza il problema nell’interesse della comunità non solo luinese. La mia disponibilità a fare squadra su questo importante problema è stata piena ed immediata e così sarà anche in futuro», ha concluso il consigliere provinciale Giuseppe Taldone.