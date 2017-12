Reti idriche, Liberi per la Provincia e Forza Italia vogliono vederci chiaro.

Lo chiede con forza Marco Riganti, capogruppo a Villa Recalcati della formazione che siede sui banchi dell’opposizione: «Il presidente Gunnar Vincenzi deve convocare una riunione capigruppo al più presto e spiegare qual è la posizione della Provinia di Varese in questa partita, di cui si capisce ben poco. C’è troppa confusione tra dichiarazioni, smentite, cifre che ballano tra Ato e Alfa. Noi vogliamo capire bene cifre e tempi per non finire come sempre che poi a pagare sono i cittadini».

«Anche sui tempi – prosegue Riganti -, è ora di dare un messaggio chiaro: siamo credo gli ultimi in Italia, perchè non si va avanti? Ci sono solo ragioni politiche da superare? Se sì, si faccia in fretta a superarle, con trasparenza e correttezza»