Riapre la ferrovia di Luino, ma con qualche ombra

Domenica 10 dicembre riapre la ferrovia a Luino, dopo sei mesi di stop totale al traffico passeggeri e merci, per adeguare le linee alle nuove esigenze del cargo.

Il ritorno dei treni lungo la sponda Est del Lago Maggiore cela però anche qualche ombra, che ha fatto storcere il naso ai più attenti osservatori del sistema del trasporto su ferro. E tra questi, per primi i comitati pendolari.

Prima questione, dunque: la Luino-Laveno, la cui riattivazione formale è prevista sabato 9 dicembre. Da domenica 10 ripartono i treni sull’intero asse Luino-Laveno-Gallarate(-Milano), linea FS molto utilizzata anche dai pendolari diretti verso la metropoli.

I nuovi orari prevedono, verso Milano, un “buco” di 5 ore esatte: l’ultima partenza da Luino verso Sud è alle 8.45, la successiva è alle 13.44. Un peggioramento rispetto al passato, perché prima la “finestra” di blocco mattutino era di 4 ore.

Su altro versante, i Comitati lamentano poi anche il mancato inserimento da parte della Regione di un treno diretto pomeridiano (da Porta Garibaldi, 17.06) che era stato promesso da Palazzo Lombardia.

Seconda questione, la linea Luino-confine-Bellinzona, gestita dalla svizzera Sbb: come spiegavamo settimana scorsa, fino al prossimo 28 aprile il servizio dei treni passeggeri sarà limitato solo al servizio Tilo Bellinzona-Malpensa, con sole quattro corse giornaliere in ognuna delle due direzioni (che diventano sette solo alla domenica). Sulle altre corse, è previsto l’uso di autobus che percorreranno la statale lungo il lago. Sempre i comitati pendolari segnalano che «anche dopo aprile 2018 si parla di una fascia di interruzione del servizio di almeno 6 ore» nel servizio ferroviario passeggeri.

Altro sono invece le corse merci, sulla linea che già in precedenza era un valico internazionale molto frequentato. I lavori eseguiti consentono infatti il transito di treni merci con lunghezze fino a 750 metri (in luogo dei 450 attuali), che potranno incrociarsi nelle stazioni della linea appositamente adeguate. Sull’asse Gallarate-Luino-Bellinzona viaggiano diverse compagnie ferroviarie, dopo la liberalizzazione partita nel 2001. Tra queste le principali sono Sbb Cargo e Merciyalia (lunedì 4 dicembre il gruppo FS ha anche annunciato poi una nuova società da affiancare a Mercitalia, per gestire il traffico sull’intero asse Genova-Rotterdam).