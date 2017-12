Ribaltamento in superstrada, intervengono 118 e pompieri

Scontro con ferito in superstrada 336 per Malpensa.

È successo all’altezza di Gallarate, a ridosso del sottopasso dell’incrocio per Samarate, sulla carreggiata in direzione aeroporto. (foto d’archivio)

Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e auto medica e i vigili del fuoco con due mezzi da Busto. È stato soccorso un uomo di 33 anni, portato in ospedale in codice giallo, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.