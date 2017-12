Ribaltamento in via Gallarate

Un’auto si è ribaltata lungo la via Gallarate, in direzione Gazzada, all’altezza della rotonda del cimitero (foto del nostro lettore Mauro). L’incidente si è verificato attorno alle 11 di oggi, mercoledì, e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa che ha soccorso il conducente del veicolo, una donna di 26 anni trasportata in ospedale a Varese.

L’auto si è ribaltata su un lato e non sono coinvolti altri mezzi. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale.