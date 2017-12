Ricettazione, porto abusivo d’armi e detenzione stupefacenti: denunciato un 23enne

Aveva in macchina eroina e cocaina, ma non solo questo: anche due kit di grimaldelli ed una baionetta da guerra lunga ben 42 centimetri, oltre ad una costosa bicicletta rubata e messa in vendita su internet.

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Luino per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi, possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate oltre che per detenzione ed uso di sostanze stupefacenti.

Gli operatori, durante un servizio di controllo, hanno notato una autovettura con due giovani dall’atteggiamento sospetto; così, dopo averli pedinati per monitorarne i movimenti, hanno deciso di procedere al loro controllo. Dal controllo, il conducente è stato trovato in possesso di cocaina ed eroina. Nel veicolo sono stati trovati gli oggetti descritti sopra.

Da verifiche più approfondite, gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva inserito un annuncio sul sito www.subito.it, per la vendita di una costosa bicicletta. I chiarimenti resi dallo stesso in merito all’acquisto ed all’annuncio non hanno convinto gli operatori che sono riusciti a risalire ad un furto avvenuto alla fine dell’estate nella frazione di Colmegna: qui ad una turista tedesca era stata rubata proprio la bicicletta messa in vendita. La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.