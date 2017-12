Riconoscimento internazionale per il docente dell’Insubria Paolo Bernardini

Il Professor Paolo L. Bernardini, professore di Storia Moderna del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, e Fellow del Centro Beniamino Segre dell’Accademia dei Lincei di Roma, è stato chiamato a far parte dello “Advisory Board” italiano del Cushwa Center for the Study of American Catholicism della University of Notre Dame, negli Stati Uniti.

Si tratta del principale centro di ricerca al mondo per lo studio del Cattolicesimo in America (nei suoi aspetti sia storici sia contemporanei), ed è diretto dalla Professoressa Kathleen Sprows Cummings. Dal 2014 l’Università di Notre Dame ha aperto una sede italiana a Roma, dove opera anche il Cushwa, che ha la propria sede principale nel campus di Notre Dame in Indiana. Dello “Advisory Board” fanno parte personalità riconosciute internazionalmente nell’ambito della storiografia non solo americana, come Luca Codignola-Bo, Matteo Sanfilippo ed Elisabetta Vezzosi.