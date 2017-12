Nei giorni scorsi la locale sezione di Busto Arsizio dell’associazione nazionale dei carabinieri ha deposto una corona sotto la lapide esistente nel centro di Busto Arsizio in ricordo del Brigadiere Francesco Nannetti.

La corona viene deposta ogni anno in occasione della data, il 21 novembre 1996, in cui è stata installata nel centro storico in ricordo dell’eroe dell’Arma.

Breve biografia del Brig. Nannetti.

Nato a Monghidoro nel 1926, si arruolò nell’Arma dei Carabinieri a vent’anni, ed operò dal 1953 presso la Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, in servizio alla squadra di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica.

Il 3 luglio 1956, quando ricopriva la carica di Brigadiere dei Carabinieri, fu chiamato ad intervenire sul luogo di un omicidio nella centralissima Via Cavour di Busto Arsizio. Dando prova di sprezzo del pericolo, affrontò l’assassino e fu colpito in varie parti del corpo. Morì quello stesso giorno all’Ospedale di Busto Arsizio.

Fu decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile e di Medaglia d’Argento al Valor Militare per l’atto di eroismo compiuto.