Rimonta vincente: la Sab guadagna due punti

Dalla quasi batosta al successo pesante: questo il destino della Sab Legnano che ha battuto al tie-break e in trasferta la Lardini Filottrano dopo essere stata sotto nel punteggio per due set a zero.

Le giallonere si sono trasformate nel corso del match: poco incisive nelle prime due frazioni e fino alla metà del terzo set, le Aquile hanno improvvisamente cambiato marcia, vincendo in volata il terzo e quarto parziale e poi dominando il tie-break (10-15), quando la squadra di Pistola ha sfruttato al meglio l’inerzia della partita.

Determinante, per Legnano, l’ingresso in campo di Maria Luisa Cumino, brava a ispirare Pencova e Coneo autrici di punti cruciali in ogni set. La top scorer però è stata ancora Camilla Mingardi, autrice di 21 punti; tra le padrone di casa brave Hutinsky e Mitchem ma per Filottrano non sono bastate.

Con i due punti incamerati, la Sab Volley sale a quota 11 al pari del Bisonte Firenze e si mantiene in posizione agganciata al treno playoff (e, quel che più conta, con un certo margine sulla zona retrocessione). Domenica 17 si torna al PalaBorsani, ma questa volta lo scoglio è di quelli durissimi: a Castellanza arriva l’Igor Gorgonzola Novara, seconda forza della A1 e scottata dal KO interno (2-3) con Conegliano.

Lardini Filottrano – SAB Legnano 2-3 (25-20, 25-16, 25-27, 23-25, 10-15)

Filottrano: Melli ne, Bosio 3, Feliziani (L), Gamba , Negrini 15, Agrifoglio, Tomsia 16, Mitchem 20, Mazzaro 8, Hutinski 17, Scuka 2. All. Beltrami.

Legnano: Degradi 10, Bartesaghi, Lussana (L), Pencova 15, Cumino, Ogoms 6, Mingardi 21, Martinelli 2, Coneo 7, Cecchetto, Caracuta 1, Newcombe 17. All. Pistola.

Arbitri: Marotta e Bartolini.

Note. Filottrano: battute vincenti 1, battute sbagliate 9, attacco 30%, ricezione 58%-40%, muri 23, errori 24. SAB: battute vincenti 0, battute sbagliate 9, attacco 33%, ricezione 51%-32%, muri 11, errori 27. Spettatori: 1100.