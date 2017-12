Riqualificazione delle stazioni, Gadda: “Interventi per migliorare la vita dei cittadini”

La deputata del Partito Democratico e componente dell’esecutivo nazionale Pd, Maria Chiara Gadda oggi era a Palazzo Chigi a Palazzo Chigi con il sindaco Galimberti per la firma della Convenzione bando periferie alla presenza del Presidente Gentiloni. Ecco il suo commento su facebook:

«Nelle periferie si gioca il futuro delle nostre aree urbane e dello sviluppo del nostro Paese, occorre un intervento massiccio di cambiamento radicale, c’è molto da ricucire dove la crisi ha lasciato cicatrici.

Vuole essere anche un intervento di sviluppo per il nostro Paese. 23milioni di abitanti sono rappresentati oggi dai sindaci che firmano la convenzione a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del consiglio Gentiloni, la maggior parte dei progetti riguarda la rigenerazione urbana per un finanziamento complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro da parte dello Stato, per arrivare a 4 miliardi se si considerano anche gli interventi privati. Un progetto avviato nei mille giorni di governo Renzi, tutti gli interventi miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, spazi di socializzazione in aree periferiche, più sicuri e più belli, l’obiettivo è contribuire ad un rinnovato senso di comunità. Sono orgogliosa che Varese abbia saputo presentare un progetto di qualità per la riqualificazione dell’area delle stazioni. Da anni se ne parla, la nuova amministrazione Galimberti ha dato concretezza alle parole».