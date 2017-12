Riunione in Comune sull’ambiente, la posizione di “Amici della Terra”

La città torna a scaldarsi sui temi ambientali con botta e risposta incrociati fra sindaco, minoranza consigliare e associazioni ambientaliste. Il casus belli è una riunione avvenuta giovedì scorso in Comune dove si è parlato del rinnovo degli impianti di una ditta della zona per il quale sono in corso delle autorizzazioni.

Tutto ebbe inizio con una nota di Fare Ambiente pervenuta il giorno stesso della riunione in Comune, nella quale l’associazione ambientalista si disse soddisfatta dei risultati raggiunti in quella sede. Su questo ieri, venerdì arrivò una nota dell’opposizione a firma Gianni Lucchina nella quale si denunciava l’assenza dell’altra associazione da tempo “sul pezzo” in materia di miasmi e salubrità dell’aria a Gavirate, cioè Amici della Terra. A questo seguì una nota del sindaco per chiarire la buona fede dell’amministrazione nel voler trattare comunque un argomento importante per la città, pur avendo ricevuto l’avviso che Amici della Terra non avrebbe potuto presenziare alla riunione in programma per il 14 dicembre, giovedì appunto.

Oggi arriva la replica dei diretti interessati – Amici della Terra – che in una lettera indirizzata al sindaco Silvana Alberio e inviata per conoscenza alla stampa affermano quanto segue: “Egregio Signor Sindaco, siamo rimasti davvero sconcertati nell’aver letto su Varesenews che ha trasformato l’appuntamento richiesto da noi per chiederLe e fornirLe dei chiarimenti, in una riunione che servisse ad avallare la bontà della situazione sanitaria in essere a Gavirate ora e che potrà esserci in futuro a seguito del mutamento degli impianti della ditta Civelli SRL.

Non ci ha avvertito che avrebbe convocato una riunione per un determinato scopo.

Ci ha, quindi, fatto considerare quali soggetti assenti alla medesima.

Alla riunione ha poi invitato un’altra Associazione ambientalista, che mai prima si era preoccupata del problema degli inquinamenti che si sono verificati nella zona di Gavirate e di Bardello.

Speriamo che da questa siano stati avanzati progetti per migliorare quella che è la situazione attuale presso la Zona industriale di Gavirate.

Amici della Terra Varese è da più di 25 anni che si occupa della tutela ambientale e della qualità di vita di coloro che abitano nel territorio nell’area varesina», si legge nella lettera firmata dal presidente dell’associazione Arturo Bortoluzzi.

«La questione sanitaria all’interno del Comune di Gavirate e di quello di Bardello deve essere secondo noi analizzata – continua la comunicazione . Deve essere chiaro che non consideriamo che la ditta Civelli sia causa dell’inquinamento atmosferico nella zona di Gavirate e di Bardello. Questo può stabilirlo, solo, la indagine in corso. Il mutamento dei macchinari in capo alla medesima ditta Civelli (che è altra cosa), ci preoccupa perché questa è industria di 1ª classe che sorge accanto al centro abitato, ad un asilo e a un centro commerciale.

In futuro, ci abbia a convocare solo, cortesemente, con l’ordine del giorno.

Tutte le nostre comunicazioni sono state fatte attraverso posta certificata.

Le chiediamo di trasmetterci gli studi eseguiti dalla associazione ambientalista che ha chiamato a presenziare alla riunione di giovedì 14 dicembre».