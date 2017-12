Roberto Brivio in scena all’Upshow Cafe

Per Natale arriva il cabaret all’Upshow Cafe Teatro di Sesto Calende via dell’Industria, 1(Varese). L’evento si terrà il 17 dicembre con Cena di Natale a partite dalle ore 20 con spettacolo dalle ore 21.

Per Sesto Calende l’Evento rappresenta una novità, UPSHOW CAFE TEATRO è lieto di offrire uno spettacolo professionale e di ospitare Artisti di livello Nazionale come Roberto Brivio

Previste canzoni popolari lombarde, sketch, canti di Natale e risate per tutti con protagonista Roberto Brivio de ‘I Gufi’, fondatori del cabaret in Italia e Grazia Maria Raimondi, l’attrice brillante per eccellenza con Sergio Ferrari e l’Accordèon.

Sarà una serata natalizia frizzante, all’insegna delll’allegria, della pace, comicità, gioia,’del buon cibo con Roberto Brivio e Per l’occasione Grazia Maria Raimondi si trasformerà in attrice- chef A seguire il gioco a quiz “Il Cervellone”.

La cena con prenotazione obbligatoria costa 20 € per gli adulti e 10 € bambini, escluse bevande. Consumazione obbligatoria dopo le 21