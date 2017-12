Roger Waters in concerto al Circo Massimo

Un nuovo grande evento internazionale al Circo Massimo e Roma si conferma tra le città più “rock” del mondo, grazie al festival “Rock in Roma”.

Dopo The Rolling Stones (23 giugno 2014), David Gilmour (2 – 3 luglio 2016) e Bruce Springsteen (16 luglio 2016) sarà un altro membro dei Pink Floyd, il più carismatico, Roger Waters, ad esibirsi il 14 luglio al Circo Massimo – venue fantastica e significativa, diventata ora anche una delle arene rock più incantevoli al mondo, dove la Storia millenaria della Città ha una delle sue più alte testimonianze.

La versione outdoor del nuovo, imponente show, “Us + Them”, di Roger Waters è andata in scena finora solo in 3 show nel mondo (a Città del Messico e nelle già leggendarie 2 esibizioni al “Desert Trip Festival”, in California); include elementi di altissima spettacolarità, come il palco innovativo, che riproduce la Battersea Power Station di Londra evocando, cosi, la storica copertina di “Animals”, pietra miliare della produzione dei Pink Floyd. Il concerto segnerà il ritorno di Roger Waters nella capitale, a 5 anni dalla rappresentazione di The Wall allo Stadio Olimpico.

Il titolo del tour 2018 è tratto dal brano “Us and Them” (da “The Dark Side of The Moon”, altro disco cult dei Pink Floyd). Inserito tra gli spin-off del Rock in Roma 2018, l’evento verrà realizzato in collaborazione con Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale e Assessorato allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini.

Arrivato alla sua decima edizione, Rock in Roma 2018 ha già annunciato altri entusiasmanti nomi che si esibiranno la prossima estate all’Ippodromo delle Capannelle, venue storica del festival: Parkway Drive + Thy Art Is Murder + Emmure (26 giugno); Macklemore (3 luglio); Coez (7 luglio); The Hollywood Vampires (8 luglio).

Oggi si annunciano anche i The Killers (20 giugno).

Un ulteriore spin-off, vera chicca-anteprima del festival, saranno le tre date in primavera di Bob Dylan, che si esibirà il 3, 4 e 5 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nei suoi primi 10 anni di vita, il Rock in Roma si è confermato come una delle rassegne internazionali più attese della stagione estiva, facendo di Roma la tappa fondamentale per le tournèe europee delle rockstar mondiali.

Di anno in anno, le line up proposte dal Rock in Roma hanno dimostrato come i fondatori Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani siano riusciti a creare il giusto mix tra mostri sacri e tendenze emergenti della musica, tra le più promettenti della scena italiana e internazionale.

Info e prevendite:

The Killers 20 giugno 2018 – Ippodromo delle Capannelle

Da lunedi 11/12 ore 12:00 in vendita su www.ticketone.it, www.rockinroma.com, www.ticketmaster.it

Da giovedi 14/12 nei punti vendita Ticketone, Etes, Box Office Lazio

Roger Waters – 14 luglio 2018 – Circo Massimo

Da giovedi 14/12 ore 11:00 in vendita su www.ticketone.it e www.rockinroma.com

Da lunedì 18/12 ore 11:00 nei punti vendita Ticketone, Etes, Boxoffice Lazio