Roggiano: liceali dell’educandato e animazione

Sulle ali della fantasia, verso un affascinante e magico Oriente, arriva lo spettacolo dei ragazzi del Liceo delle Scienze Umane “Santa Marta”.

Ispirandosi al racconto “Aladdin e la lampada meravigliosa”, attraverso un laboratorio creativo coordinato dalla prof.ssa Barbara Zanini, i ragazzi si sono cimentati in canti e balli e hanno preparato un piccolo musical pensato per regalare calore e divertimento in attesa del Natale.

Le rappresentazioni sono iniziate lo scorso martedì 5 dicembre presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Casalzuigno e proseguiranno la settimana prossima presso la RSA di Laveno Mombello, martedì 12/12, e presso la Scuola dell’Infanzia di Cugliate, mercoledì 13/12.

L’ultima data sarà “in casa” giovedì 21/12, quando i Liceali si esibiranno davanti ai loro compagni, agli alunni della scuola media e alle famiglie in occasione della festa di Natale.