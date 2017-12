Rolando peperino sfortunato, rosso ingenuo per Repossi

BIZZI 6,5: Non deve fare tanto, ma quando è chiamato in causa risponde presente. Molto importante la parata di piedi su Innocenti che avrebbe potuto riaprire il match

CARECCIA 6,5: Copre e si inserisce con tanta volontà per tutta la gara con grinta e determinazione

SIMONETTO 6,5: Bella prestazione, così come tutto il reparto difensivo.

FERRI 7: Dopo tante critiche, oggi il capitano si dimostra tale con una bella prestazione di personalità, condita dalla rete che chiude il match

ARCA 6,5: Anche lui, come Careccia a destra, gioca con personalità e grinta

PALAZZOLO 7: Tantissimi i palloni recuperati e rigiocati per i compagni. Se c’è un giocatore fondamentale in questo Varese è lui

MONACIZZO 7: Guida alla grande un centrocampo che oggi è stato praticamente perfetto

BATTISTELLO 6,5: Sfiora il gol in un paio di circostanze. Per il resto prestazione più che sufficiente

ROLANDO 7: Fa e disfa. Entra nell’azione del gol poi colpisce un palo e una traversa con giocate di classe e forza (Morao: s.v)

LERCARA 6,5: Si muove tanto, non dà riferimenti ai difensori avversari. Per fare la prima punta forse gli manca qualche chilo, ma oggi non tira mai indietro la gamba

REPOSSI 6: Mezzo punto in meno per l’ingenua espulsione. Il campo stretto non gli permette le sue classiche accelerazioni, ma riesce comunque a impensierire la difesa avversaria