A Rosanna Pozzi il premio internazionale Mario Luzi

È stata vinta da Rosanna Pozzi, docente del liceo Tosi di Busto Arsizio, la XII edizione del Premio Internazionale Mario Luzi, sezione saggistica.

La docente dello scientifico è stata premiata per il saggio Mario Luzi lettore dei poeti italiani del Novecento (Firenze, Cesati editore, 2017).

Rosanna Pozzi, oltre a essere docente di lettere presso il Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio è anche cultrice della materia presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università dell’Insubria, cattedra di Letteratura Italiana del Prof. Gianmarco Gaspari.

Il saggio è il risultato del lavoro di ricerca triennale della studiosa, svolto nell’ambito del Dottorato di Ricera F.I.S.T.I.R. (Filogia, interpretazione e storia dei testi letterari italiani e romanzi) dell’Università di Genova, facoltà di Scienze Umanistiche, tra il 2012 e il 2015, sotto la guida degli italianisti Franco Contorbia e Andrea Aveto e costituisce un lavoro complementare alle pubblicazioni della studiosa sul teatro di Luzi e la sua poesia.

Il saggio prende le mosse da autori italiani dell’Ottocento, antesignani della modernità per inquietudine esistenziale e rinnovamento linguistico, Leopardi e Pascoli, per inoltrarsi poi nel Novecento, seguendo le indicazioni degli scritti critici luziani a proposito di Campana, Montale, Caproni e Rebora, per citare i più noti, Sbarabaro, Fallacara e Turoldo, per citare i meno noti.

Il volume costituisce un prezioso lavoro di selezione e approfondimento degli scritti in prosa di un poeta, che ha saputo leggere, comprendere, valorizzare il tratto poetico specifico di ciascun autore, delineandone un profilo umano e artitistico a tutto tondo, secondo una linea critica del tutto nuova, la psicocritica, introdotta in Francia Da Charles Mauron, e da Mario Luzi tra i primi in Italia.