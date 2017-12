Rovello si ferma per l\'ultimo saluto a Davide Greco

«E’ stata una lunga giornata senza di te amico e ti racconterò tutto quando ti rivedrò. Ne abbiamo fatta di strada da dove siamo partiti».

Con questo verso della canzone “See you again” gli amici hanno salutato, con un grande striscione davanti alla parrocchia di San Pietro e San Paolo il 21enne Davide Greco morto venerdì primo dicembre nel drammatico incidente avvenuto a Saronno e costato la vita anche a Matteo Carnelli e Alessandro Masini.

Oggi pomeriggio alle 15 per l’ultimo saluto al ragazzo, che aveva da poco iniziato a lavorare con il fratello Marco, c’erano oltre 400 persone. I parenti, gli amici di sempre ma anche gran parte del mondo sportivo saronnese. I compagni della Lokomotiv Saronno, dove il 21enne militava, ma anche dirigenti e giocatori dell‘Amor Sportiva, della Gs Robur e alcuni esponenti della locale sezione degli arbitri. In prima fila anche il sindaco di Rovello Paolo Pavan assente invece il primo cittadino di Saronno e l’intera Amministrazione. Unica eccezione il consigliere di minoranza Davide Vanzulli.

Non è mancato un saluto dell’Inter, squadra di cui Davide era tifoso che ha mandato una lettera alla famiglia ed anche una maglia autografata messa sulla bara con quella degli amici e con una sciarpa della Lokomotiv Saronno.

Conforto e speranza a tutti i presenti sono arrivate dalle parolo del parroco don Fabio Molteni: «Se ci fermassimo alla morte di Davide ci toccherebbe iniziare a sopravvivere. No, non dobbiamo farlo. Dobbiamo rendere questa morte feconda. Dobbiamo vivere intensamente per Davide che è andato avanti». Sul sagrato, prima del corteo che con il gonfalone cittadino listato a lutto a accompagnato la salma al cimitero, un lungo applauso ed un lancio di palloncini bianchi e azzurri.