Rovera scalda i motori: il suo anno inizia da Dubai

Bella notizia per il mondo varesotto che gareggia in auto: oltre a Eugenio Amos, unico nostro portacolori in gara (come pilota) alla Dakar, ci sarà un altro driver nostrano impegnato a gennaio in una prova internazionale di alto livello.

Si tratta del giovane Alessio Rovera, fresco campione della Porsche Carrera Cup Italia, che tra l’11 e il 13 gennaio prenderà parte all’attesa 24H di Dubai, prova “endurance” che apre il calendario stagionale delle “24H GT Series” e che è una delle tre manifestazioni di livello intercontinentale (insieme a quelle di Portimao, in Europa, e di Cota, negli Usa).

La squadra di cui fa parte il 22enne varesino è la Tsunami RT, il team con licenza ucraina per il quale Alessio ha gareggiato e vinto nella PCCI 2017. A Dubai Rovera sarà al volante di una nuovissima Porsche 911 GT3 Cup MR, bolide da 485 cavalli (nell’immagine qui sopra) presentato ai primi di dicembre ad Essen. Con lui in abitacolo ci saranno due driver ucraini, Andrii Kruglyk e Oleksandr Gaidai e il francese Come Ledogar che vinse proprio davanti a Rovera la PCCI 2016.

L’equipaggio della Tsunami RT è inserito nella classe SPX, gruppo in cui sono nove le vetture iscritte e pronte a darsi battaglia per il podio alla fine delle 24 ore di gara. Rovera e compagni tra l’altro aderiscono al progetto benefico “Racefor.Life” che si occupa di raccogliere fondi a favore dei bambini ammalati di cancro.