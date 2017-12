Rubano in appartamento, presi

Rubano in un appartamento, ma sono stati bloccati dagli agenti della Polizia Locale.

È accaduto l’altro giorno quando, intorno alle 19, una pattuglia in borghese del Gruppo Falchi notava, nei pressi della stazione ferroviaria, tre individui che si aggiravano con fare sospetto.

Gli agenti sono così intervenuti chiedendo le generalità ai tre: tutti albanesi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, e irregolari.

Un successivo controllo degli operatori della Polizia Locale ha fatto emergere che all’interno di uno zainetto si trovava della merce sospetta: un notebook, un orologio di valore, più di 100 euro in monete da uno e due euro, alcolici e sigari.

Il tutto per un valore complessivo di circa 2.500 euro. Alla richiesta sulla provenienza della merce, i tre extracomunitari hanno risposto che tutta la merce e i soldi erano stati regalati loro da altre persone. Accompagnati al Comando di corso Magenta per accertamenti, è emerso che su di loro erano già pendenti numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare “furti in appartamento”.

Mentre gli agenti procedevano all’identificazione dei tre, si è presentato al Comando un cittadino legnanese per sporgere denuncia di furto all’interno del suo appartamento. Al legnanese erano stati proprio rubati gli oggetti rinvenuti nello zainetto.

Sentito il Pubblico Ministero competente, i tre albanesi sono stati deferiti all’’Autorità Giudiziaria per concorso in ricettazione e avviata nei loro confronti la procedura per l’espulsione dal territorio nazionale. Al cittadino Legnanese sono stati restituiti tutti i beni a lui sottratti.

Il servizio rientra nella strategia d’azione messa in atto dal Comando di Polizia Locale su indicazione dell’assessorato alla Sicurezza, preordinata a implementare il controllo del territorio mediante pattuglie anche in borghese dedicate ai fenomeni che riguardano la sicurezza urbana.