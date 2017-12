Rubano una bici: denunciati due ragazzi

Rubano una bicicletta ma vengono pizzicati dai carabinieri. È accaduto all’alba di oggi, sabato 2 dicembre, a Samarate. Denunciati per furto aggravato due giovani incensurati di 15 e 20 anni entrambi residenti della zona.

I due avevano appena sottratto la mountain bike dal cortile di una casa. Il loro gesto, però, non era passato inosservato ai militari della stazione locale in pattuglia. In particolare, i carabinieri si erano insospettiti per l’atteggiamento dei ragazzi che tentavano di allontanarsi entrambi sulla due ruote.

Fermati e controllati, dato che non riuscivano a spiegare il perchè, alle 6 di mattina, fossero in due sulla bicicletta, venivano accompagni in caserma dove si è verificato che, in effetti, avevano rubato il mezzo. La bicicletta è quindi stata restituita al legittimo proprietario che non si era neppure accorto del furto.