Sab Volley, anche Newcombe ai saluti

Nel giro di pochi giorni la Sab Volley Legnano ha perso la sua componente a stelle e strisce. Dopo l’addio di Annie Drews (QUI l’articolo), la società giallonera si è separata anche dalla schiacciatrice Sonja Newcombe.

Lo ha annunciato lo stesso club del presidente Nebuloni: «La società e l’atleta sono pervenute alla rescissione consensuale dell’accordo per la stagione in corso; la giocatrice partirà per gli Stati Uniti nelle prossime ore. Da parte di SAB Volley un grande ringraziamento a Sonja per la disponibilità e l’impegno in campo e durante gli allenamenti».

Newcombe ha infatti collaborato fino all’ultimo con coach Pistola e con le compagne di squadra, prova ne è che nel successo in rimonta ottenuto domenica a Filottrano l’americana ha messo a segno 17 punti pesanti per centrare i due punti. Punti che ora dovranno essere “spremuti” dalle altre giocatrici in formazione.

«Legnano – promette il comunicato – è già al lavoro per completare la rosa a disposizione in vista del girone di ritorno del campionato di Serie A1». Fino a questo punto la Sab è stata autrice di una buona stagione: 11 punti con 4 vittorie e 6 sconfitte e l’ottavo posto in classifica con un margine di 5 lunghezze sulla zona retrocessione.