Sab Volley poco incisiva, la Foppapedretti non perdona

Dura sconfitta in trasferta per la Sab Volley Legnano, battuta 3-0 a Bergamo dalla Foppapedretti in una sfida importante per la lotta salvezza.

Mai in partita le giallonere, apparse in difficoltà nei primi due parziali (persi a 20 e 19 senza quasi mai trovarsi avanti nel punteggio) e incapaci di chiudere il terzo set, nel quale Mingardi e compagne erano riuscite a prendere la testa sul 19-21. Bergamo, va detto, è squadra in crescita e dal potenziale superiore alla posizione di classifica: il recupero della palleggiatrice Malinov e di Miriam Sylla – 13 punti per lei – sono stati determinanti per l’andamento del match.

Legnano ha provato ad aggrapparsi alla giocatrice più rappresentativa, Camilla Mingardi, che ha messo a terra ben 19 palloni provando a fare il possibile. Discreta anche la prova di Coneo (13 – nella foto di P. Ferioli), in tandem con Cumino subentrata a Caracuta nella terza frazione, ma nel complesso la Foppa si è dimostrata superiore.

Ora la Sab Volley occupa con 11 punti la quart’ultima piazza, ma il margine sulla zona retrocessione si è ampiamente ridotto: Casalmaggiore è decima a quota 10, Bergamo sale a 9 mentre Filottrano appare lontanissima (appena 4 punti). Le giallonere sono ora attese da qualche giorno di riposo e dal Torneo Mimmo Fusco in programma a Busto il 3 e 4 gennaio. Domenica 7 sarà di nuovo campionato con il match interno contro il Team Saugella Monza.

«Abbiamo avuto un approccio troppo contratto alla partita soprattutto nella prima fase di ogni set – spiega coach Pistola nel dopo gara – Abbiamo subito molto la fisicità di Bergamo che ci ha messo in difficoltà passando sopra il nostro muro. La Foppa ha trovato molti più riferimenti in attacco e lavorato meglio a muro; noi abbiamo invertito la tendenza nel terzo set ma non siamo riuscite a chiuderlo sul finale».

Foppapedretti Bergamo – Sab Legnano 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)

Bergamo: Strunjak 8, Malagurski ne, Battista ne, Popovic 5, Breda, Cardullo (L), Marcon 10, Paggi , Boldini ne, Malinov 4, Ruffa, Sylla 13, Acosta 17. All. Micoli.

Legnano: Degradi 7, Bartesaghi ne, Lussana (L), Pencova 7, Cumino, Ogoms 4, Mingardi 19, Martinelli, Coneo 12, Cecchetto, Caracuta. All. Pistola.

Arbitri: Sessolo e Boris.

Note: Bergamo: battute vincenti 0, battute sbagliate 6, attacco 48%, ricezione 52%-39%, muri 9, errori 15. SAB: battute vincenti 3, battute sbagliate 8, attacco 37%, ricezione 55%-42%, muri 6, errori 18.