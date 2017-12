Il Salone Estense apre alla psichiatria varesina

Lavori realizzati dai pazienti e informazione sui servizi. Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre, la psichiatria dell’ASST Sette Laghi sarà ospite del Salone estense in Comune a Varese.

Dalle 10.00 alle 18.00,il Centro Anziani dei Servizi Sociali proporrà il particolare percorso che ha una duplice finalità: da un lato vuole raccontate al pubblico, attraverso materiale comunicativo approntato allo scopo, le attività svolte all’interno delle strutture afferenti alla Psichiatria di Varese, con particolare riferimento alle attività riabilitative volte a favorire il recupero e l’integrazione sociale dei pazienti. Dall’altro lato, la mostra permette di presentare i manufatti realizzati dai pazienti dei Servizi Riabilitativi del Centro Diurno di Varese, del Centro Diurno di Bisuschio, della Comunità Protetta di Villa Forzinetti e della Comunità Riabilitativa (CRM) di Via Ottorino Rossi.

Questa mostra offre una preziosa occasione per divulgare come sia possibile riconsegnare il diritto alla cittadinanza a chi trascorre un periodo della vita nella difficoltà e in solitudine e come, tramite la riabilitazione e la socializzazione, sia possibile restituire dignità alla persona, implementando la qualità della vita tramite percorsi terapeutici caratterizzati principalmente dalla costruzione di relazioni col prossimo.

Gli operatori del CPS di Varese, Azzate e Arcisate saranno presenti al Salone Estense per tutta la durata della esposizione per presentare al pubblico le offerte di cura in sede, sul territorio e al domicilio degli utenti, e insieme a loro sci saranno i gruppi dei famigliari pronti ad accogliere la domanda e a sostenere pazienti e rispettive famiglie.